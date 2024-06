Chi è Alan Scarpellini, l’ex compagno di Elisabetta Franchi

Alan Scarpellini è stato il compagno di Elisabetta Franchi per 15 anni: sarebbe finito tutto per un nuovo amore

Fonte: IIPA Elisabetta Franchi

Un amore lungo 15 anni, un figlio e una vita insieme che si è interrotta all’improvviso: Alan Scarpellini ed Elisabetta Franchi si sono lasciati. A dichiararlo è stata proprio lei in alcuni commenti in cui gli utenti le chiedevano conto del suo compagno, solitamente molto presente sul suo profilo Instagram e sparito improvvisamente. Cosa gli è successo? Chiede qualcuno. Lei non si lascia intimidire e ha risposto chiaramente alla domanda, senza lasciare spazio a troppi dubbi.

Chi è Alan Scarpellini

Sul compagno di Elisabetta Franchi non si hanno troppe informazioni, se non che è stato legato alla stilista per 15 anni e che insieme hanno un figlio – Leone – che lei ha avuto in età matura dopo Ginevra, avuta invece dal marito Sebastiano Cennamo. Li abbiamo visti spesso insieme sul profilo Instagram di lei, dov’è solita condividere alcuni scatti della sua vita privata e professionale.

“La vita è un’avventura unica. Va vissuta appieno perché è semplicemente fantastica. Impossibile non innamorarsi”, ha scritto a corredo di un’immagine che la ritrae con l’amica Greta Borrelli, ed è proprio sotto quest’immagine che le è stata posta la fatidica domanda. Lei replica così: “Si è innamorato di un’altra donna. Peccato non me lo volesse dire, ma l’ho fatto io per lui. Buona vita”.

E ha inoltre sottolineato: “Non era mio marito per fortuna, ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone, ma lui è fuori. Chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo”. Da qui la decisione di mettere fine al loro rapporto durato molti anni e subentrato dopo il dramma di aver perso suo marito, Sebastiano Cennamo, padre della sua primogenita e scomparso in soli cinque mesi.

La storia d’amore con Elisabetta Franchi

Insieme da 15 anni, insieme hanno avuto Leone, il secondogenito della stilista arrivato dopo Ginevra e dopo il dolore per aver perso suo marito Sebastiano Cennamo. I due i sono visti spesso su Instagram, in cui hanno anche condiviso immagini del loro figlio e delle difficoltà avute con il parto, che ha affrontato in età matura.

“Una malattia inaspettata me l’ha portato via in sei mesi. Ginevra aveva sei mesi, ci eravamo sposati un anno prima. Ho fatto degli show per non fargli capire che stava morendo. Gli nascondevo anche la morfina. Io non l’ho ancora pianto questo uomo, perché anche piangere è un lusso. Il giorno dopo che l’ho seppellito sono tornata in azienda, mi sono violentata”, aveva detto sul suo primo marito a Verissimo da Silvia Toffanin, ma si era anche detta felice al fianco di Alan Scarpellini che però l’ha tradita dopo moltissimi anni d’amore.

“Oggi c’è Alan nella mia vita, è stato il mio primo fidanzatino. Dal nostro amore è nato Leone, sono innamorata pazza. È il mio rifugio”, aveva detto sul suo compagno, al quale non ha perdonato il tradimento e soprattutto il fatto di non averglielo detto, minando per sempre la sua fiducia. Nonostante la separazione, non ci sono stati annunci ufficiali da parte della coppia che ha preferito tenere per sé questo momento così delicato per la famiglia.