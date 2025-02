Prime prove d'estate per Elisabetta Canalis, che sfoggia un fisico perfetto in costume intero come una vera star di "Baywatch"

Fonte: IPA Elisabetta Canalis

Se c’è una cosa che Elisabetta Canalis sa fare benissimo (oltre a essere sempre super stilosa), è godersi il relax nel migliore dei modi. E quest’anno lo ha fatto in grande stile, sfoggiando non solo un costume intero rosso in perfetto Baywatch style, ma anche un elegantissimo bikini nero che ha mandato davvero tutti in tilt.

Elisabetta Canalis, il costume è un tuffo nel passato

Chi non ricorda le leggendarie bagnine di Baywatch che correvano sulla spiaggia con i loro costumi rossi fiammanti? Elisabetta Canalis ha decisamente riportato in auge quel look iconico con una versione ancora più glamour. Il suo fisico tonico e scolpito ha fatto il resto, dimostrando che lo stile senza tempo delle lifeguard californiane sta ancora benissimo su chi sa portarlo con sicurezza e classe.

Ma non è solo una questione di look. La Canalis, con la sua energia contagiosa e il sorriso sempre pronto, ha trasformato un semplice costume da bagno in un simbolo di freschezza e libertà tra spiagge e moto d’acqua. Dopotutto, ricaricarsi è proprio questo: sentirsi bene nella propria pelle, godersi il sole e, perché no, anche un po’ di nostalgia per gli anni ‘90.

Bikini nero, un simbolo di eleganza senza tempo

Oltre al costume intero rosso, Elisabetta ha sfoggiato anche un bikini nero mozzafiato, dimostrando ancora una volta di poter indossare qualsiasi cosa e apparire perfetta. Il nero, si sa, è sempre una scelta vincente: elegante, sensuale e ideale per esaltare l’abbronzatura dorata che la showgirl ha sfoggiato con orgoglio. Un capo irresistibile, pensato sia per le giornate di relax in spiaggia che per un aperitivo al tramonto con gli amici.

Dai post sui social, si vede che Elisabetta ha passato giornate splendide in riva al mare, tra acque cristalline e tramonti mozzafiato. Il mare è sempre stato il suo habitat naturale e, quando la si vede passeggiare sulla spiaggia o tuffarsi tra le onde, sembra proprio a casa. E poi, diciamolo, sia il costume rosso che il bikini nero non passano inosservati. Due scelte di stile opposte, ma entrambe centrate: il rosso acceso per un tocco di grinta e nostalgia anni ‘90, il nero per un’eleganza intramontabile. Con capelli spettinati dal vento, pelle dorata dal sole e occhiali da sole trendy, ha dato vita a un concentrato esplosivo tra glamour e spirito sportivo.

Vacanze in moto d’acqua

Sappiamo bene che Elisabetta Canalis non è il tipo da stare ferma troppo a lungo sotto l’ombrellone. La sua passione per lo sport l’ha accompagnata anche in vacanza, tra sessioni di allenamento all’aria aperta, nuotate rigeneranti e lunghe passeggiate in spiaggia. Ed è proprio questa combinazione di attività e relax che rende le sue vacanze perfette. E non poteva di certo mancare un avventuroso giro in moto d’acqua.

Nonostante sia lontana dall’Italia da molto tempo, Elisabetta Canalis rivolge costantemente la sua attenzione verso il suo Paese d’origine. In questi giorni, è infatti intervenuta per difendere Alessia Marcuzzi, criticata per la sua prestazione come co-conduttrice sul palco del Festival di Sanremo, che a molti non è piaciuta.