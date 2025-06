Il perfetto look per l'estate 2025? Quello suggeritoci da Elisabetta Canalis: la mise total-white della showgirl analizzata nel dettaglio, pronta per essere replicata

Fonte: IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Come sopravvivere alle temperature sempre meno indulgenti dell’estate 2025 in arrivo senza necessariamente rinunciare allo stile? Il suggerimento arriva direttamente da Elisabetta Canalis, e si serve del caro vecchio stratagemma a vedere il bianco come unica e sola salvezza: non è passato inosservato il look casual e total-white della showgirl, perfetto per godersi una tranquilla passeggiata diurna in città seppur con il caldo crescente.

Elisabetta Canalis, il look total-white è il perfetto rimedio anti caldo

Capire come vestirsi bene anche d’estate è un problema che affligge ogni fashionista a popolare il mondo, da Milano a Beverly Hills: è questo il tragitto più frequentemente percorso da Elisabetta Canalis, lo sappiamo, invero divenuta abilissima nel far fronte all’annosa questione. Per l’ennesima volta l’ex Velina ha dato prova di possedere la stoffa della autentica trend setter, mettendo a punto il perfetto look anti caldo. Uno che ha come focus l’escamotage più vecchio e noto di tutti: il colore bianco.

Palcoscenico della mise in oggetto, come spesso accade, le strade di Los Angeles: come si può ben apprezzare dall’ultimo post Instragram della showgirl di origini sarde, tutto ciò che serve per sopravvivere alle temperature infernali dell’estate 2025 è un capo essenziale, per l’esattezza un paio di pantaloni bianchi. Vediamo come.

Scelti con cura tra i jeans di tendenza questa stagione, i denim che le vediamo prediligere negli scatti sono a vita alta e con gamba larga. A valorizzarli ecco poi un top leggero ad effetto lingerie, morbido e dotato di spalline sottili, ed un blazer en pendant con maxi bottoni per ripararsi da eventuali brezze serali, che contribuisce a creare un’aura sofisticata. Come degno completamento di un look adatto all’allegra summer season, non manca, poi, nemmeno il tocco di colore: spicca sul bianco quasi totale una borsetta alla moda color verde menta, proprio come le tendenze colore del periodo comandano.

Fonte: IPA

L’outfit, ideale anche per slanciare la silhouette in modo naturale, fonde minimalismo e glamour esaltando al contempo l’abbronzatura, nel suo caso quella dorata regalata dal sole californiano. Furbo, sfizioso e portabile, non vi è ragione alcuna per non replicarlo.

Elisabetta Canalis, il primo bikini dell’estate 2025 è color crema

Non era passato poi molto tempo dall’ultimo suggerimento modaiolo dispensatoci dall’ex Velina. Soltanto qualche settimana fa, già totalmente calata nel mood estivo, Elisabetta Canalis ci aveva fatto dono anche di una generosa anticipazione in merito al bikini perfetto per l’estate 2025: complice un un servizio fotografico tra Milano e Los Angeles con Triumph, l’avevamo vista sui social in posa al tramonto in impeccabile forma fisica, con addosso un costume color crema del noto brand, dalle linee minimal perfettamente in linea con ciò che la moda odierna ci insegna.

Si trattava di un due pezzi dalla silhouette pulita, dotato di reggiseno a triangolo impreziosito da inserti ad anello e sottilissimi laccetti a caratterizzarne lo slip, proprio come il grande revival anni Duemila vuole. L’estetica era senza dubbio basic, ma studiata nei minimi dettagli: come sappiamo le tendenze beachwear attualmente vigenti sono più che mai orientate a combinare funzionalità, design e sobrietà mentre valorizzano le forme, e si dà il caso che quella della showgirl fosse una proposta assolutamente da cogliere.