Milano Fashion Week 2026, Michelle Hunziker e Elisabetta Canalis dominano in total black

Tra rigore ed eleganza, Jil Sander ha presentato la propria visione del prossimo autunno/inverno alla Settimana della Moda milanese: a dire la propria in merito, in front row, sono state Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis entrambe di nero vestite

IPA Michelle Hunziker, Elisabetta Canalis

Finalmente ci siamo: la moda ha preso pieno possesso del cuore di Milano, riempiendo le strade di star, influencer e volti noti tutti diretti verso gli eventi e le sfilate in programma. La seconda giornata della Milano Fashion Week 2026 ha avuto inizio con uno degli show di certo più attesi del mattino, quello di Jil Sander, che ha svelato la sua visione del prossimo autunno/inverno.

Alla sua seconda prova in qualità di direttore creativo del marchio tedesco, Simone Bellotti continua a confermarcene l’identità a suon di precisione sartoriale e piglio contemporaneo. Il risultato? Una collezione dall’estetica rigorosa quanto sofisticata, come sempre dominata dall’essenzialità delle linee e dalla totale armonia delle proporzioni. In totale coerenza il fashion show si è caratterizzato per un’atmosfera davvero molto intima, ospitato dalla storica sede di Piazza Castello, che ben rispecchiava i capi visti addosso alle modelle. A dare il proprio fondamentale contributo alla causa, però, sono state anche Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis in front row.

Michelle Hunziker in nero da capo a piedi, ma con tocco di colore (e suede)

Alla Milano Fashion Week 2026 la collezione FW26 di Jil Sander era ciò che si definisce la quintessenza del minimalismo: tra silhouette essenziali e tagli asciutti, volumi ampi, precisione e assoluta fluidità, al centro della scena si sono visti completi sartoriali e capispalla da manuale esplorare i neutri più polverosi.

Trench, giacche lunghe e cappotti si alternavano in passerella sistemati su gonne asimmetriche, abiti midi, pencil skirt, collant e pantaloni con le staffe. La palette cromatica invece andava dal nero al bianco, passando per il blu navy, il taupe, il beige ed il grigio perla.

Connessa a questa visione, Michelle Hunziker seduta in prima fila ha optato per un total black aggiornatissimo ad unire perfettamente i codici del brand tedesco.

IPA

La vediamo in foto con addosso un leather coat lucidissimo, doppiopetto, dal cui collo strutturato — sfoggiato rigorosamente alzato — spunta un dolcevita nero. Ecco poi delle calze nere velate ed un paio di pumps a punta, dal tacco alto, chiudere l’abbinamento ton sur ton. Il solo tocco di colore? Una borsa bassotto in suede di un vivacissimo color ottanio.

Black and white minimalista per Elisabetta Canalis

Dalla sua, Elisabetta Canalis in front row ha confermato la scelta del nero indossato da cima a fondo della sua collega, ma rivisitandola a suo modo. Anche nel suo caso abbiamo un cappotto nero, questa volta in panno, abbinato ad una spessa calzamaglia e ad un pullover a collo altissimo caratterzzato da maxi cut out sul petto, tutto dello stesso colore.

IPA

Secondo l’ex Velina è nera anche l’It Bag, ma in compenso sono bianche le décolleté: parliamo di un modello che incarna appieno la visione moderna, ma estremamente pulita al tempo stesso, tipica di Jil Sander, dotato di tacco alto a blocco e punta squadrata.