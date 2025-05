Il tempo scorre, ma i jeans non tramonteranno mai: svelati i 5 modelli sui cui investire per affrontare la bella stagione al passo con le tendenze

Fonte: Getty Images Chloe: Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Spring-Summer 2025

Proprio come la vita la moda è fatta di colpi di scena, puntualmente incarnati da grandi ed inattesi ritorni, ma anche di assolute certezze. Una a caso tra queste? I jeans da donna non passeranno mai, e questa è una realtà inscalfibile. Colonna portante d’ogni guardaroba senza distinzione di genere dal lontano 1873, essi ricoprono il ruolo di più preziosi alleati quando, a fronte di una cabina armadio sul punto di traboccare, non si ha la minima idea circa il cosa scegliere. Casual ma sofisticati, poco impegnativi ma insospettabilmente chic se abbinati a dovere, i pantaloni in denim hanno dalla loro una versatilità ineguagliabile ed è forse questo il loro primo merito. Merito che i modelli di tendenza per la primavera/estate 2025 hanno mantenuto pienamente intatto.

Tendenze jeans primavera/estate 2025: 5 modelli da acquistare (a portata di click)

Se vi è una questione lampante a trasparire dal panorama tendenze della primavera/estate in corso, questa è senza dubbio come il jeans non abbia intenzione alcuna di uscire di scena. Lo si evince dalla contagiosissima denim-mania ma, per sincerarsene, i modelli attualmente protagonisti cercano di soddisfare praticamente ogni esigenza e stile, mostrando una certa eterogeneità nelle sembianze.

Se svariati design, quello a vita alta su tutti, sono da considerarsi oramai intramontabili altri, al contrario, si stanno facendo spazio alzando indisturbatamente l’asticella del glamour. Così, tra silhouette esasperate e grandi classici rivisitati, lavaggi scurissimi e accattivanti declinazioni délavé, mettere a fuoco quali jeans acquistare nel 2025 è divenuta con lo scorrere inesorabile dei mesi una questione assai ardua. Almeno sino ad ora, si intende: racchiusi in un unico posto, ecco dunque svelati in una selezione dei migliori i 5 modelli del momento, pronti a sconvolgere il vostro armadio.

Punto di partenza d’ogni collezione che si rispetti – e di ogni armadio ben fornito, chiaramente – il pantalone in denim, sdoganato a suo tempo grazie all’irresistibile attrattiva esercitata dallo scenario streetwear, assume di anno in anno tagli e forme sempre nuovi, ma mai davvero: se a fare il loro ritorno di recente, con lo sgomento e la disapprovazione generali, sono stati gli skinny, la vita per prima ha dimostrato di poter liberamente salire o scendere in base ai revival vigenti.

Vicino all’amatissima gamba larga che non accenna a congedarsi, per quanto concerne il capitolo colori, anche i lavaggi sono soliti variare di stagione in stagione: mentre il blue jeans impeccabile è divenuto via via l’alternativa prediletta al classico tailleur, le varianti stone washed stanno ritrovando popolarità grazie alla moda slouchy.

È da considerare un grande ritorno a tutti gli effetti, poi, quello dei jeans sfrangiati. Ad attestarlo con forza è stata l’apparizione in pedana della Direttrice creativa di Chloé in persona, Chemena Kamali, indossandoli in prima persona in occasione del saluto per il suo debutto presso la maison. Pronti a partire per un viaggio sullo sfondo della iconica tela Blue de Gênes?

Jeans gioiello, sono loro i più chic

Vi è una linea sottile a dividere il classico dal noioso. Ebbene, i jeans del 2025 ne sono pienamente coscienti e per venirne a capo hanno abbattuto il labile confine cospargendosi d’un aura preziosa: ecco dunque sorgere sui modelli più disparati ricami, cristalli e applicazioni gioiello a trasformarli da timidi passepartout ad autentiche opere d’arte. Perfetti per le occasioni più speciali, accanto a giacche maschili eleganti dalla vestibilità generosa, vivacizzano ogni look da giorno se in combo a maglioni e magliette basic.

Fonte: Patrizia Pepe

Jeans barrel e wide leg, parola d’ordine: comodità

Sulla medesima scia dal sapore di rivoluzione, il concetto di comodità è stato condotto dai jeans da donna verso un livello successivo: ampi, morbidi e rigorosamente a vita alta, i cosiddetti pantaloni barrel – così chiamati perché trovano la loro ispirazione proprio nel tipico design di un barile – si restringono gradualmente verso la caviglia, classificandosi come modello preferito di chi è alla ricerca disperata di un pantalone casual, ma non per questo comune.

Come gestirne la particolarità del taglio? Calibrando nel modo corretto le proporzioni, ovviamente: per questo la parte superiore della mise dovrà necessariamente cercare di riequilibrare l’insieme. Via libera a top aderenti ed iperfemminili, mentre per quanto riguarda le scarpe, purché di tendenza, tutto è concesso.

Fonte: Zara

Jeans con risvolto, il colpo di scena che non ti aspettavi

Oggetto di asprissimi dibattiti – e disprezzo – sui modelli più aderenti, nessuno avrebbe mai immaginato che il risvolto avrebbe avuto l’effetto nettamente opposto sui jeans dal taglio rilassato. Sulle declinazioni XXL, infatti, questo piccolo dettaglio può fare la differenza durante la primavera/estate 2025: se lasciato srotolato consente di indossare senza pensieri il pantalone di turno con i tacchi alti, piegato ad arte lo fa adattare perfettamente a flat shoes e sneakers che meritano d’esser viste.

Fonte: Patrizia Pepe

Jeans sfrangiati, il casual 2.0 (dal sapore boho)

Sono quindi da dichiararsi ufficialmente finiti gli anni di gloria del jeans con orlo impeccabile e risvolti studiati al centimetro: i denim del 2025 tornano ad essere irriverenti e sfrangiati. A segnare l’inizio di questo trend inarrestabile è stata la collezione spring-summer di Chloé, disegnata appositamente per farci riassaporare e godere di nuovo della estetica boho-chic, nel segno della spensieratezza assoluta. Uno stato d’animo rappresentato a partire dall’orlo dei pantaloni, da ora in avanti non più un problema di cui farsi cruccio.

Fonte: Zara

Jeans bootcut, tra nostalgia e silhouette più slanciata

Sulla cresta dell’onda negli anni Duemila, anche i cosiddetti jeans bootcut sono tornati a far furore tra le tendenze moda di quest’anno. Voci di corridoio sussurrano che il merito di ciò sia forse da imputare al loro design inconfondibile – e benedetto dai più- aderente in prossimità delle cosce e leggermente svasato dal ginocchio alla caviglia, utile a slanciare notevolmente la figura allungandola otticamente.

Già amatissimi dalle fashion addicted più inclini a cadere vittime della nostalgia, va da sé come questi, riproporzionando la silhouette, si siano guadagnati un posto d’onore nei loro (immensi e capientissimi) cuori.

Fonte: OVS

