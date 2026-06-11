Come scegliere i jeans in base al fisico: 15 modelli di tendenza che non vedrai l’ora di indossare

Scegliere i jeans in base al fisico è il segreto che ti permetterà di comprare il pezzo giusto per il tuo armadio in pochi semplici passi.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Come scegliere i jeans in base al fisico: 15 modelli di tendenza che non vedrai l’ora di indossare
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Come scegliere il jeans in base al fisico: i modelli

Il jeans giusto, quello che ti sta bene e con cui ti senti a tuo agio, è senza dubbio un ottimo investimento. Acquistarlo però non è semplice come sembra. Trovare il denim che sia adatto al nostro fisico, spesso, può trasformarsi in una vera e propria odissea, soprattutto se finiamo per seguire i trend invece di puntare sul modello migliore per noi.

D’altronde orientarsi fra le tantissime proposte denim non è facilissimo. Dai bootcut ai boyfriend, passando per i jeans larghi o skinny, l’errore è dietro l’angolo così come l’acquisto fatto d’impulso per poi ritrovarsi con un jeans che non è davvero capace di valorizzarti.

Rinunciare ai jeans, d’altra parte, è praticamente impossibile. Si tratta infatti di uno dei pezzi che non può mancare in qualsiasi guardaroba, perfetto sia per chi vuole vestirsi in modo casual e sportivo, sia per chi vuole sentirsi chic. Un pezzo in grado di svoltarti qualsiasi outfit e risolvere la situazione senza sforzi, abbinandosi a top e camicie, ma anche a capi oversize, alle sneakers come ai tacchi, passando con disinvoltura attraverso mode e gusti.

Dunque urge trovare il jeans perfetto in base al fisico? Per farlo ti basterà analizzare allo specchio la tua body shape, una volta trovata non dovrai fare altro che seguire i consigli che ti diamo e acquistare il denim che fa per te, scegliendo fra i tanti modelli a disposizione.

Jeans bootcut per un fisico a pera

Se il tuo è un fisico a pera il consiglio è quello di puntare su un modello di jeans che sia in grado di valorizzare le tue forme. Dunque opta per un modello bootcut, aderente sui fianchi e con una leggera svasatura in basso, meglio se a vita alta e con tasche grandi per esaltare (e non sacrificare) il lato B.

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Jeans skinny per un fisico a clessidra

Il tuo è un fisico a clessidra? Allora quello che fa per te è il modello skinny, perfetto per evidenziare una silhouette equilibrata come la tua. Le tasche posteriori medie sono le migliori in questo caso, ma soprattutto assicurati di segnare bene il punto vita, in particolare se non sei altissima.

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Mom jeans per un fisico a mela

Seno generoso e fianchi stretti: per il fisico a mela il jeans giusto è quello dritto, meglio se nella versione mom jeans. Da indossare con capi oversize per riproporzionare ed esaltare la silhouette.

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Jeans boyfriend per un fisico a rettangolo

Se hai la fortuna di essere slanciata, con gambe lunghe e fianchi dritti, il jeans ideale per te è il boyfriend. Da scegliere in colori chiari, come il bianco, o light denim. Da provare pure la vita bassa che negli ultimi anni è tornata super di moda!

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Jeans regular fit per un fisico ovale

Tendi ad avere forme più generose sull’addome, rispetto al resto del corpo? Per una body shape di questo tipo sarebbe meglio puntare su jeans regular fit con una vestibilità standard, ossia gambe non troppo slim o ampie.

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