Michela Giraud con il costume intero è stupenda. E ci svela il capo furbo da mettere in valigia subito

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michela Giraud: il look su Instagram con il costume nero

Michela Giraud posa in costume su Instagram ed è semplicemente favolosa. L’attrice e comica in questi giorni ha festeggiato il suo 39esimo compleanno. Una ricorrenza che ha voluto celebrare durante una vacanza con gli amici in Sardegna.

Fra tuffi nel mare cristallino, gite in barca e aperitivi al tramonto, Michela non ha sfoggiato solamente il suo splendido sorriso, ma anche look stupendi. Il nostro pezzo preferito è senza dubbio il costume intero indossato dalla conduttrice durante una gita in gommone. Nello scatto pubblicato su Instagram infatti Michela Giraud ha un look pazzesco con un costume intero black, cappello di paglia e occhiali da sole.

Un outfit da vera diva, perfetto per la sua vacanza in Costa Smeralda. Il costume intero scelto da Michela d’altronde è un pezzo davvero particolare che tutte dovremmo mettere in valigia per sentirci splendide quest’estate. Si tratta di un costume intero nero che gioca con le trasparenze.

Il corpetto fascia il seno ed è arricchito da una rete semitrasparente che delinea una scollatura profonda a V con un effetto cut out decisamente chic. Le bretelle sottili che si incrociano sul décolleté regalano un effetto sculpting immediato. Il taglio sgambato del costume allunga la silhouette, rendendo questo costume un pezzo sartoriale e super sensuale, perfetto per chi vuole sentirsi a proprio agio in spiaggia senza rinunciare all’effetto wow.

Michela Giraud con il costume nero: come copiare il look

D’altronde con il costume intero nero non si sbaglia mai, scegliendo un colore che è la quintessenza dell’eleganza e che si può sfoggiare non solo al mare, ma in tantissime altre occasioni. Ciò che rende speciale il costume da bagno di Michela Giraud è anche la sua versatilità.

Ne siamo convinte: è il capo furbo che tutte dovremmo mettere in valigia. Il collo alto e il design essenziale infatti lo fanno sembrare un body, dunque potrai indossarlo anche durante il giorno, valorizzando la silhouette e creando abbinamenti pazzeschi.

In vacanza abbina il costume intero nero ad un paio di shorts in denim, infradito e una camicia di lino aperta, rigorosamente bianca. Per l’orario dell’aperitivo crea un look beachwear con pantaloni in lino mentre la sera punta su una gonna in seta e sandali gioiello.

E se sei ancora in città puoi usare il costume intero nero con un jeans a vita alta e sneakers bianche. I colori fra cui scegliere sono tantissimi, visto che il nero sta bene con tutto. Puoi optare per tonalità neutre come il bianco, il beige o il sabbia, oppure scegliere nuance accese come il verde, il corallo o l’azzurro. Per gli accessori fai come Michela Giraud: cappello di paglia e occhiali da sole con lenti scure. Oppure una borsa in rafia e un cappello da pescatore in stoffa se cerchi un’alternativa più easy.

L’importante è sempre non esagerare, lasciando che sia il costume nero il protagonista del look. Un pezzo da comprare immediatamente e da indossare per tutta l’estate, considerandolo un vero e proprio investimento fashion che durerà nel tempo.

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