Interi o a due pezzi: questi sono i costumi più desiderati dell’estate (da indossare anche in città). In sconto fino a venerdì

Su Amazon sono arrivati sconti folli sui costumi e ora hai la possibilità di indossare i più trendy del momento pagandoli pochissimo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA I costumi alla moda dell'estate 2026 scontati da comprare

Intero oppure a due pezzi? Non importa quale sia il tuo costume preferito, l’importante è che sia in offerta. Da oggi sino alle 23:59 di venerdì 26 giugno infatti puoi fare dei super affari, acquistando a prezzi stracciati i costumi più desiderati, venduti e amati come quello monospalla con cut out a 10 euro!

Offerta Costume intero Yuson Costume monospalla con dettaglio cut out

Il momento ideale per rinnovare il tuo guardaroba senza spendere una fortuna e sentirti favolosa in spiaggia o in piscina! È la magia del Prime Day Amazon 2026 che ti permette di fare affari e approfittare di sconti mai visti!

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Per accedere alle offerte ti basterà navigare sul sito fra le varie categorie, dalla cucina alla casa, passando per le sezioni tecnologia, bellezza e moda. Gli sconti sono ovunque e sono altissimi! Noi ti guidiamo alla scoperta delle occasioni più interessanti, quelle imperdibili e che ti consentono di fare dei veri affari. Ma attenzione: per accedere alle offerte devi essere cliente Prime, dunque se non l’hai ancora fatto iscriviti subito!

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Sgambati oppure con la fascia, arricchiti da dettagli gioiello oppure con pois e righe: i costumi più trendy dell’estate 2026 sono tutti su Amazon e sino a venerdì li trovi ad un prezzo shock!

Bikini con dettagli gioiello

Scandaloso, sensuale e super cool, il bikini con perline o paillettes è di tendenza nell’estate 2026. Con laccetti laterali che slanciano la gamba e il pezzo sopra a triangolo, questo modello di costume è amatissimo e non passa mai di moda.

Offerta Bikini Vancavoo Bikini con dettagli gioiello

Offerta Bikini Ritosta Bikini con perline

Offerta Bikini Silkglory Bikini con brillantini

Costume due pezzi a balconcino

Offre sostegno a chi ha forme generose e ha un effetto push up che piace a tutte. Il costume due pezzi a balconcino punta tutto su colori luminosi e fantasie estive, ma soprattutto è iper versatile. Puoi indossarlo in spiaggia, ma anche con una gonna lunga o pantaloni morbidi per un party a bordo piscina.

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Offerta Costume due pezzi Umipubo Costume due pezzi con coppe

Offerta Costume due pezzi Yuson Costume due pezzi a vita alta

Costume intero colorato

Il bello del costume intero colorato è che non passa mai di moda. E quest’anno è il grande protagonista dell’estate grazie a modelli cha esaltano le forme e ridisegnano la silhouette. Puoi scegliere fra tante varanti, optando per spalline larghe oppure sottilissime, ma anche modelli sgambati o morbidi. L’importante è che sia a tinta unita!

Offerta Costume intero Vancavoo Costume intero rosso

Offerta Costume intero Vijami Costume intero verde

Offerta Costume intero Cupshe Costume intero blu

Costume intero monospalla

Il costume monospalla è senza dubbio il più chic dell’estate 2026. Tagli minimal ed eleganti rendono questo capo perfetto per esaltare il corpo di qualsiasi donna. In più si tratta di un modello che si può indossare anche in città utilizzandolo, ad esempio, con un paio di bermuda, sfruttando il costume come un top asimmetrico.

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Offerta Costume intero Cupshe Costume monospalla con trasparenze

Offerta Costume intero Michael Kors Costume monospalla con cinta

Costumi a pois e righe

Pois o righe? Scegli la fantasia che preferisci per il tuo costume dell’estate 2026. In questa stagione infatti i costumi diventano divertenti e frivoli, con tanti modelli caratterizzati dal taglio sgambato e retrò, super sexy e perfetti per esaltare qualsiasi tipologia di fisico.

Offerta Costume a righe Tuopuda Costume due pezzi a righe

Offerta Costume a righe Cupshe Costume due pezzi con righe verdi

Offerta Costume a pois Hanna Nikole Costume due pezzi con pois

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