Interi o a due pezzi: questi sono i costumi più desiderati dell’estate (da indossare anche in città). In sconto fino a venerdì

Su Amazon sono arrivati sconti folli sui costumi e ora hai la possibilità di indossare i più trendy del momento pagandoli pochissimo.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Interi o a due pezzi: questi sono i costumi più desiderati dell’estate (da indossare anche in città). In sconto fino a venerdì
IPA
I costumi alla moda dell'estate 2026 scontati da comprare

Intero oppure a due pezzi? Non importa quale sia il tuo costume preferito, l’importante è che sia in offerta. Da oggi sino alle 23:59 di venerdì 26 giugno infatti puoi fare dei super affari, acquistando a prezzi stracciati i costumi più desiderati, venduti e amati come quello monospalla con cut out a 10 euro!

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Il momento ideale per rinnovare il tuo guardaroba senza spendere una fortuna e sentirti favolosa in spiaggia o in piscina! È la magia del Prime Day Amazon 2026 che ti permette di fare affari e approfittare di sconti mai visti!

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Sgambati oppure con la fascia, arricchiti da dettagli gioiello oppure con pois e righe: i costumi più trendy dell’estate 2026 sono tutti su Amazon e sino a venerdì li trovi ad un prezzo shock!

Bikini con dettagli gioiello

Scandaloso, sensuale e super cool, il bikini con perline o paillettes è di tendenza nell’estate 2026. Con laccetti laterali che slanciano la gamba e il pezzo sopra a triangolo, questo modello di costume è amatissimo e non passa mai di moda.

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Costume due pezzi a balconcino

Offre sostegno a chi ha forme generose e ha un effetto push up che piace a tutte. Il costume due pezzi a balconcino punta tutto su colori luminosi e fantasie estive, ma soprattutto è iper versatile. Puoi indossarlo in spiaggia, ma anche con una gonna lunga o pantaloni morbidi per un party a bordo piscina.

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Costume due pezzi Tuopuda
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Costume intero colorato

Il bello del costume intero colorato è che non passa mai di moda. E quest’anno è il grande protagonista dell’estate grazie a modelli cha esaltano le forme e ridisegnano la silhouette. Puoi scegliere fra tante varanti, optando per spalline larghe oppure sottilissime, ma anche modelli sgambati o morbidi. L’importante è che sia a tinta unita!

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Costume intero Vancavoo
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Costume intero monospalla

Il costume monospalla è senza dubbio il più chic dell’estate 2026. Tagli minimal ed eleganti rendono questo capo perfetto per esaltare il corpo di qualsiasi donna. In più si tratta di un modello che si può indossare anche in città utilizzandolo, ad esempio, con un paio di bermuda, sfruttando il costume come un top asimmetrico.

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Costumi a pois e righe

Pois o righe? Scegli la fantasia che preferisci per il tuo costume dell’estate 2026. In questa stagione infatti i costumi diventano divertenti e frivoli, con tanti modelli caratterizzati dal taglio sgambato e retrò, super sexy e perfetti per esaltare qualsiasi tipologia di fisico.

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