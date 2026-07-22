Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il costume intero ora lo indossi anche in città

Se fino a qualche stagione fa il costume intero era confinato nella borsa da spiaggia, pronto a fare la sua comparsa solo tra lettini e bagnasciuga, oggi le regole del gioco sono completamente cambiate. Con l’arrivo del caldo torrido, la vera sfida modaiola non si combatte sul bagnasciuga, ma sull’asfalto cittadino. E la soluzione più chic, fresca e versatile per svoltare i look estivi è già nel vostro armadio.

La metamorfosi del costume intero: da swimwear a top ultra-glam

Perché proprio il costume? La risposta sta nella sua struttura. A differenza dei normali top o canotte, il costume intero offre un’aderenza impeccabile, modella la silhouette e, soprattutto, non si sgualcisce né si sposta durante la giornata. I tessuti tecnici di ultima generazione, poi, sono pensati per asciugarsi rapidamente e traspirare, rendendoli alleati imbattibili contro l’afa della metropoli.

Utilizzarlo come top non è più un segreto da “valigia leggera”, ma una scelta di stile consapevole. Che sia minimalista, scollatissimo sulla schiena, monospalla o arricchito da dettagli cut-out, l’intero si adatta a ogni occasione, traghettandovi con disinvoltura dall’aria condizionata dell’ufficio all’aperitivo in terrazza.

A sdoganarlo definitivamente fuori dall’acqua ci hanno pensato le it-girl globali, che lo hanno trasformato in una vera e propria divisa da giorno e da sera. Basti pensare a Hailey Bieber, intercettata spesso a Los Angeles con modelli neri super minimalisti abbinati a jeans oversize a vita bassa e blazer leggermente over. O a Bella Hadid, che preferisce vibrazioni rétro mixando scolli all’americana e pantaloni cargo. Fino alle stampe psichedeliche e audaci amate da Dua Lipa, lasciate intravedere sotto camicie di lino completamente aperte.

La tendenza ha rapidamente conquistato anche le nostre icone di stile nazionali, che sanno bene come declinare l’eleganza mediterranea in chiave urbana. La supermodella Bianca Balti ha dimostrato come un modello intero stampato nei toni della terra diventi immediatamente ultra-chic se indossato come top sopra una gonna in denim e completato da sandali dal tacco sottile.

Al tempo stesso, icone pop come Annalisa ed Elodie scelgono spesso versioni laminate, metallizzate o dai tagli asimmetrici e monospalla: perfette per brillare sotto le luci della città se abbinate a pantaloni sartoriali o gonne fluide.

Come abbinarlo in città: tre ispirazioni day-to-night

Ma come tradurre tutto questo in pratica senza sembrare appena fuggite da una cabina della spiaggia? Il segreto, come sempre, sta nel gioco dei contrasti e nel saper bilanciare sapientemente i volumi, mescolando l’animo leisure del costume con pezzi chiave del guardaroba quotidiano.

L’outfit da giorno per essere comoda e cool

Immaginate una torrida mattina d’estate in cui dovete sbrigare delle commissioni, viaggiare o vedervi con le amiche per un brunch. Per il giorno, l’ideale è puntare sulle texture: un costume a costine in colori pop o fantasie divertenti come righe o pois, o un intramontabile black and white, è un’ottima base di partenza.

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Invece del solito short striminzito, provate ad abbinarlo a dei bermuda in denim dal taglio rilassato e morbido, oppure a un freschissimo pantalone in lino a gamba larghissima. Per dare movimento al look e non sentirvi troppo “scoperte”, vi basterà buttare sulle spalle una camicia in lino oversize, rigorosamente sbottonata.

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Ai piedi le vostre sneakers preferite o un sandalo flat, una maxi borsa in rafia o in tela, e siete pronte per affrontare la giungla urbana con un’attitudine super rilassata.

Il look formale che non ti aspetti

E se vi dicessimo che l’intero può tranquillamente superare anche la prova dell’ufficio o di un appuntamento più formale? Ebbene sì, lo “smart casual” ama i costumi, purché si scelga il modello giusto. La chiave è cercare linee pulite e sofisticate: pensate a uno scollo a barchetta iper-elegante o a un taglio monospalla, declinati in colori profondi e chic come il blu navy, il borgogna o il color cioccolato.

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Infilate il costume dentro un bel pantalone sartoriale a vita alta, di quelli strutturati con le pences, ma in fresco cotone o misto lino. Aggiungendo un blazer leggero e sfoderato otterrete subito quell’allure professionale ma disinvolta. Per completare, optate per dei sandali bassi in pelle intrecciata o un paio di elegantissime friulane, illuminando il décolleté con dei gioielli dorati e minimali. Sarete impeccabili.

Al calar del sole, il beachwear diventa il pezzo forte del vostro outfit

Infine, quando il sole cala e scatta l’ora dell’aperitivo o di una cena fuori, il costume svela finalmente il suo lato più sensuale. Questo è il momento di osare: tirate fuori dal cassetto quel modello con la schiena profondamente scollata, o magari una variante con anelli metallici, dettagli cut-out, o ancora in un tessuto lucido e cangiante come il lurex. Il match perfetto, per la sera, è all’insegna della fluidità.

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Immaginatelo abbinato a una gonna midi in satin – la classica slip skirt che accarezza le forme – oppure a dei pantaloni palazzo in seta che sfiorano il pavimento. Raccogliete i capelli in un morbido chignon per lasciare la schiena in primo piano, abbinate dei sandali con un piccolo kitten heel (il tacchetto basso super bon ton) e una micro borsa gioiello. L’effetto finale? Un mix di glamour e freschezza, per un look serale a prova di caldo.

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Il consiglio in più: quando scegliete un costume da usare in città, prestate attenzione alle finiture. Evitate le fodere troppo spesse che che potrebbero notarsi sotto i vestiti e preferite modelli senza coppe preformate troppo evidenti (oppure assicurarsi che siano facilmente rimovibili), così da mantenere l’illusione di un vero e proprio top sartoriale.

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