Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Ipa Elisa Isoardi per le sue vacanze in toscana ha scelto il costume animalier

È tempo di vacanze anche per Elisa Isoardi. Dopo la fortunata stagione televisiva alla guida del programma Bar Centrale che ci ha tenuto compagnia ogni sabato pomeriggio nel corso dell’inverno, la conduttrice piemontese ha deciso di concedersi un break per ricaricare le energie prima di ritornare ad ottobre nuovamente al timone del fortunato contenitore pomeridiano.

Dopo le fatiche dell’inverno Elisa Isoardi ha scelto di puntare sulla semplicità e sulla bellezza naturale, non solo nella scelta della località ma anche del look. La showgirl tramite i suoi scatti social ha portato i fan direttamente a Porto Santo Stefano, nel cuore dell’Argentario. Una location incantevole come il suo outfit che guarda alla classicità e alla femminilità. Elisa infatti ha sfoggiato un bellissimo costume animalier che da solo fa il look.

Il costume di Elisa Isoardi è un grande classico

Relax e semplicità sono le parole d’ordine di Elisa Isoardi questa estate e a confermarlo è anche la didascalia a corredo del suo post social “(A)mare” che racchiude la voglia di dedicarsi a lunghe nuotate e momenti di riposo sugli scogli, senza preoccuparsi di nulla, neanche dell’outfit. Un intento mantenuto fin dalla scelta del costume che possiamo definire un grande classico immancabile nella valigia di chi vuole avere un look che si faccia notare, ma senza fronzoli.

Il modello scelto da Elisa Isoardi racchiude tutto questo. Il volto della Rai al classico costume intero ha preferito un due pezzi con stampa leopardata all over. Per equilibrare il look la conduttrice ha preferito un modello basic, infatti il pezzo di sopra è un semplice reggiseno con ferretto e spalline regolabili, mentre lo slip coordinato è reso ancora più femminile dai laccetti laterali.

I bikini da indossare questa estate

Elisa Isoardi con il suo look sfoggiato a Porto Santo Stefano ci rivela che il costume animalier si conferma la tendenza dell’estate che tutte possiamo, anzi ci verrebbe da dire dobbiamo, indossare. Oltre al modello della conduttrice, online ce ne sono molti altri da prendere in considerazione.

Facendoci ispirare dal costume di Elisa isoardi un modello altrettanto femminile è quello con reggiseno a triangolo con laccetti regolabili che puoi legare come vuoi: bellissima è la soluzione dietro al collo per creare una scollatura halter davvero sensuale. Per quanto riguarda lo slip ovviamente quello con laccetti sui fianchi è un must.

Genfien Bikini a triangolo animalier

Se ti piace lo stile retrò allora questa è l’estate in cui nella valigia non puoi rinunciare al costume a vita alta. Per completare il look da vera diva di Hollywood il reggiseno intrecciato sul davanti e scollo a V è immancabile. A renderlo ancora più bello ci pensano le spalline arricchite con dettagli di perline.

Nadeer Bikini in stile vintage

Il costume a fascia rimane uno dei più sensuali e ti assicura un’abbronzatura uniforme. Se aggiungi che la stampa animalier gli dona un twist in più di sicuro entrerà nella lista dei tuoi preferiti anche perché lo slip a vita alta fa sì che sia ancora più comodo.

Ejoyous Bikini animalier a fascia

Non solo i costumi interi, anche i bikini possono avere dettagli cut out che combinati con la stampa animalier rendono il due pezzi davvero cool e versatile. A fine giornata ti basta indossare una mini gonna o un paio di shorts e sei pronta per l’aperitivo.

SHEKINI Bikini animalier con cut out

Ti piace la stampa animalier, ma pensi che la stampa all over sia troppo? Allora l’alternativa per non rinunciare al costume maculato è quella di preferire il modello con dettagli e inserti leopardati. Un grande classico ancora più elegante.

Ekouaer Bikini con dettagli animalier

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