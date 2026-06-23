Zendaya sfoggia addominali e strascico da diva: il look dark impossibile da dimenticare

Getty Images Zendaya, 10 look che hanno fatto la storia e l’hanno resa un’icona della moda

C’è chi sceglie il glamour classico per un tour promozionale e chi, come Zendaya, trasforma ogni apparizione in un esercizio di stile perfettamente calibrato. L’attrice è arrivata a Berlino per continuare la promozione di Spider-Man: Brand New Day insieme a Tom Holland e ha subito attirato l’attenzione con un look che abbandona le tonalità vivaci viste nelle precedenti tappe del tour per abbracciare un’estetica più audace, sofisticata e decisamente cinematografica.

Zendaya in pelle nera: il look Louis Vuitton che lascia il segno

Quando si parla di Zendaya, il termine look raramente basta a descrivere ciò che accade sul red carpet. Dietro ogni uscita pubblica c’è un lavoro di costruzione dell’immagine che coinvolge il suo storico stylist Law Roach e alcune delle maison più influenti del panorama internazionale.

Per l’evento berlinese di Spider-Man: Brand New Day, Zendaya ha scelto un completo custom Louis Vuitton composto da due pezzi coordinati in pelle nera. Il top, cortissimo e strutturato come un piccolo gilet senza maniche, lascia completamente scoperto l’addome. La costruzione è essenziale ma d’impatto: una profonda scollatura a V, una chiusura centrale con un unico bottone e linee pulite che esaltano la figura senza bisogno di ulteriori artifici.

La vera protagonista dell’outfit è però la gonna a vita bassissima. Un dettaglio che negli ultimi anni è tornato prepotentemente alla ribalta e che l’attrice interpreta con estrema naturalezza. La silhouette segue il corpo fino ai piedi per poi aprirsi in un lungo strascico che accompagna ogni movimento con un effetto quasi teatrale.

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La pelle, materiale tradizionalmente associato a un immaginario rock e ribelle, assume qui una dimensione più sofisticata. Le superfici lucide riflettono la luce dei flash, creando profondità e movimento, mentre il taglio minimalista evita qualsiasi eccesso.

È un look che gioca sull’equilibrio tra sensualità e rigore. L’addome scoperto e la vita bassa richiamano l’estetica degli anni Duemila, ma la costruzione sartoriale e l’assenza di elementi superflui rendono l’insieme estremamente contemporaneo.

Gli accessori che nascondono un riferimento a Spider-Man

Zendaya e Law Roach stanno costruendo l’intero tour promozionale di Spider-Man: Brand New Day come una lunga narrazione fashion. Ogni città, ogni evento e ogni outfit sembrano contenere piccoli richiami all’universo del film. Anche in questo caso nulla è lasciato al caso.

A catturare immediatamente l’attenzione sono gli spettacolari orecchini firmati Lydia Courteille. Realizzati in una tonalità blu intensa, ricordano delle ragnatele stilizzate illuminate dalla luce. La forma geometrica e tridimensionale crea un contrasto affascinante con il minimalismo del completo nero.

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Lo stesso motivo ritorna nell’anello cocktail, anch’esso firmato dalla designer francese. Insieme, questi gioielli rappresentano la componente più narrativa del look, inserendo un riferimento discreto ma evidente al celebre supereroe Marvel.

Tom Holland e Zendaya, una coppia che coordina gli outfit senza esagerare

Uno degli aspetti più interessanti delle apparizioni pubbliche di Tom Holland e Zendaya è il modo in cui riescono a dialogare attraverso la moda senza cadere nella trappola del look coordinato in maniera eccessiva.

Anche a Berlino la coppia ha giocato con una palette cromatica comune, costruita attorno al nero e al rosso, colori iconici dell’universo di Spider-Man. Tom Holland ha scelto un completo doppiopetto nero firmato Celine. Una proposta classica e impeccabile che l’attore ha reso più interessante grazie a una camicia rosso acceso abbinata a una cravatta nella stessa tonalità. Un dettaglio apparentemente semplice che ha dato carattere all’intero outfit.

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Osservando attentamente le immagini, emerge un altro particolare curioso: sulla cravatta compare un piccolo ragno decorativo. Un richiamo diretto al personaggio che Holland interpreta sul grande schermo e che dialoga perfettamente con gli orecchini-ragnatela di Zendaya.

L’effetto finale è quello di una coppia che comunica attraverso dettagli sofisticati anziché affidarsi a soluzioni prevedibili.

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