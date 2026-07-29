Spider-Man: Brand New Day, 5 curiosità sul cinecomic più atteso

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IPA Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day

Mercoledì 29 luglio nei cinema di tutta Italia arriva Spider-Man: Brand New Day, il 38esimo film della saga cinematografica Marvel, il decimo dedicato all’Uomo Ragno. A interpretare il superoe, per la quinta volta consecutiva, è Tom Holland, affiancato dalla neosposa Zendaya. L’attesa è grande e gli annedoti in arrivo dal set sono a dir poco succosi. Qualche curiosità in anteprima, per arrivare ben preparati alla prima visione.

Il momento più difficile per Spider-Man

Il nuovo capitolo arriva a quattro anni di distanza dal precedente Spider-Man: No Way Home. Qui ritroviamo il supereroe “nel periodo più buio della sua vita”, così come svelato dall’attore protagonista. Per salvare la vita di zia May, Spider-Man ha stretto un patto con il diavolo e, in cambio, ha accettato che il mondo intero si dimenticasse di lui, compresa l’amata Mj.

Completamente solo, Peter cerca di conciliare la normale vita di uno studente universario alle responsabilità che continua a sentire nei confronti della città di New York. Non ha più alcun alleato, e i suoi poteri subiscono un’inaspettata e pericolosa mutazione, ma lui continua a proteggere gli esseri umani dal crimine e dal male.

Un cast stellare

Tom Holland è il protagonista, ancora una volta nei panni di Spider-Man. La sua amata è, proprio come nella vita vera, interpretata da Zendaya, nei panni di Michelle Jones-Watson, meglio nota come Mj. Dottor Strange, l’ex chirurgo divenuto Maestro delle Arti Mistiche, ha ancora una volta il ruolo di Benedict Cumberbatch; mentre l’ex migliore amico di Peter, Ned Leeds, è interpretato da Jacob Batalon. Il ruolo di Bruce Banner (alias Hulk) è di Mark Ruffalo e quello del Punitore Frank Castle di Jon Bernthal. Nel cast anche la giovane Sadie Sink, già vista in Stranger Things, cui spetta un ruolo misterioso e inedito.

La pericolosa scena d’azione di Tom Holland

L’attore Tom Holland non si tira indietro neppure di fronte alle scene più impegnative. Girando la sequenza di una sparatoria, senza contro figura, l’attore è stato vittima di un infortunio ed è stato costretto a recarsi in ospedale a causa di una leggera commozione cerebrale. Appena rimessosi in sesto, però, è subito tornato sul set. Tra le scene più incredibili c’è quella che mostra Peter Parker, privo dei propri poteri, cadere in picchiata da un altissimo grattacielo.

L’omaggio a The Punisher

Spider-Man: Brand New Day rende omaggio a un altro grande protagonista dei fumetti Marvel, The Punisher. L’ex marine che, dopo aver scoperto che la sua famiglia è stata brutalmente assassinata, inizia a combattere contro le ingiustizie, senza super poteri ma armato solo della propria voglia di rivalsa. Il personaggio è apparso nella saga di Spider-Man per la prima volta nel 1974. Uno dei suoi creatori, Gerry Conway, è scomparso lo scorso aprile, durante le riprese del nuovo film.

Zendaya e Tom Holland sono la coppia d’oro di Hollywood

IPA

Seppur non è dato sapersi quando le nozze si siano celebrate, Spider-Man: Brand New Day potrebbe essere il primo film di Zendaya e Tom Holland da marito e moglie. Un cerchio che si chiude, considerato che fu proprio sul set del primo capitolo che tra i due scoccò la scintilla. Oggi, ci tornano come coppia d’oro di Hollywood.

D’oro in tutti i sensi. Nel complesso, Spider-Man ha fruttato agli attori un cachet di quasi 30 milioni di dollari. 20 milioni spettano a Holland, in quanto protagonista. Zendaya, che sullo schermo compare poco (anche per via dei suoi ulteriori numerosi impegni) si è “accontentata” di 8 milioni.