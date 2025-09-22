Spider man in ospedale: commozione cerebrale per Tom Holland sul set

L'attore vittima di un brutto incidente durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day. Riprese interrotte per settimane

Foto di DiLei

DiLei

Redazione

DiLei è il magazine femminile di Italiaonline lanciato a febbraio 2013, che parla a tutte le donne con occhi al 100% femminili.

Pubblicato: 22 Settembre 2025 11:38

Spider man in ospedale: commozione cerebrale per Tom Holland sul set
Getty Images
Infortunio per Tom Holland sul set di Spider Man

Un brutto incidente accaduto all’attore protagonista del quarto film su Spider Man, Spider-Man: Brand New Day, ha causato uno stop immediato delle riprese e tenuto col fiato sospeso i fan di Tom Holland.

L’attore 29enne ha infatti subito una brutta commozione cerebrale durante una pericolosa acrobazia ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Il set si è immediatamente fermato e le riprese subiranno uno stop per diverse settimane, in attesa che Tom si riprenda.

Il Daily Mail ha contattato i Leavesden Studios, la Sony Pictures e i rappresentanti dell’East of England Ambulance Service per un commento. Un portavoce dell’East of England Ambulance Service ha dichiarato al The Sun: “Siamo stati chiamati alle 10:30 di venerdì 19 settembre  per assistere un paziente che aveva riportato una ferita presso i  Leavesden Studios di Watford. Un’ambulanza è stata inviata sul posto e il paziente è stato trasportato in ospedale per ulteriori cure”.

Tom Holland nei panni di Spider Man
Getty Images
Tom Holland nei panni di Spider Man

Tom ha attualmente un programma incredibilmente fitto per la fine di quest’anno e l’inizio del 2026, dato che lui e la fidanzata Zendaya sono protagonisti anche di The Odyssey, l’adattamento di Christopher Nolan dell’epopea di Omero. La coppia appare insieme nel film dopo essersi innamorati sul set del primo lungometraggio che vedeva Tom nei panni dell’eroe, Spider-Man: Homecoming, del 2016.

Tom Holland e la fidanzata Zendaya
Getty Images
Tom Holland e la fidanzata Zendaya

Sebbene il casting definitivo dell’ultimo capitolo della saga di Spider-Man non sia stato confermato, Tom reciterà probabilmente accanto alla star di Stranger Things Sadie Sink mentre Zendaya interpreta la fidanzata di Peter Parker, Mary Jane.