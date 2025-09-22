Spider man in ospedale: commozione cerebrale per Tom Holland sul set

Getty Images Infortunio per Tom Holland sul set di Spider Man

Un brutto incidente accaduto all’attore protagonista del quarto film su Spider Man, Spider-Man: Brand New Day, ha causato uno stop immediato delle riprese e tenuto col fiato sospeso i fan di Tom Holland.

L’attore 29enne ha infatti subito una brutta commozione cerebrale durante una pericolosa acrobazia ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Il set si è immediatamente fermato e le riprese subiranno uno stop per diverse settimane, in attesa che Tom si riprenda.

Il Daily Mail ha contattato i Leavesden Studios, la Sony Pictures e i rappresentanti dell’East of England Ambulance Service per un commento. Un portavoce dell’East of England Ambulance Service ha dichiarato al The Sun: “Siamo stati chiamati alle 10:30 di venerdì 19 settembre per assistere un paziente che aveva riportato una ferita presso i Leavesden Studios di Watford. Un’ambulanza è stata inviata sul posto e il paziente è stato trasportato in ospedale per ulteriori cure”.

Getty Images

Tom ha attualmente un programma incredibilmente fitto per la fine di quest’anno e l’inizio del 2026, dato che lui e la fidanzata Zendaya sono protagonisti anche di The Odyssey, l’adattamento di Christopher Nolan dell’epopea di Omero. La coppia appare insieme nel film dopo essersi innamorati sul set del primo lungometraggio che vedeva Tom nei panni dell’eroe, Spider-Man: Homecoming, del 2016.

Getty Images

Sebbene il casting definitivo dell’ultimo capitolo della saga di Spider-Man non sia stato confermato, Tom reciterà probabilmente accanto alla star di Stranger Things Sadie Sink mentre Zendaya interpreta la fidanzata di Peter Parker, Mary Jane.