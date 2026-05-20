Chi è Tom Francis, potrebbe essere lui il nuovo James Bond

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IPA Tom Francis

Quello di James Bond è uno dei ruoli più ambiti del cinema. La saga di 007 trasforma ogni attore in un’icona e sono in parecchi, a Hollywood e dintorni, a sognare di poter interpretare la famosa spia inglese. Dopo la dipartita di Daniel Craig, che ha detto addio a Bond per dedicarsi a nuovi progetti, si cerca un sostituto all’altezza. E tra i nomi in lizza spunta anche un outsider: si tratta di Tom Francis il giovane che, se giocherà bene le proprie carte, potrebbe sbaragliare la concorrenza dei più grandi.

Tom Francis, dal teatro allo streaming

Pur essendo piuttosto giovane, è nato nel 1999, Tom Francis può essere definito un attore vecchia scuola. Nessun esordio sui social, niente serie teen, lui ha iniziato in teatro. Ancora adolescente è entrato a far parte della compagnia Youth Theatre del Teatro Reale di Bury St Edmunds – ci troviamo di fronte a un britannico doc. Ha studiato presso l’Arts Education School di Londra dove si è laureato in Teatro Musicale.

Il debutto ufficiale avviene nel 2020, nella piece Rent all’Hope Mill Theatre di Manchester. L’anno dopo sbarca a Londra, con il musical Hair al Palladium. Il ruolo che dà una svolta alla sua carriera è quello di Joe Gillis in Sunset Boulevard, per cui Francis guadagna un Lawreence Olivier Award e un biglietto per Broadway. Negli Usa ottiene lo stesso successo che in patria e riceve una candidatura ai Tony Awards, i premi più importanti del teatro.

Dal teatro al cinema, anzi alla televisione, il passo è breve ma non scontato. Tom Francis, teatrante esperto, è ancora un novellino di fronte alla cinepresa. Il debutto è arrivato nel 2025, con la stagione finale di You, nota serie Netflix. Poi è arrivato il cinema, con un regista tra i più autorevoli, Noah Baumbach, che lo ha scelto per il suo film Jay Kelly.

Potrebbe diventare il nuovo James Bond

Pare che il brillante curriculum di Tom Francis abbia attirato l’attenzione di Nina Gold, colei a cui è affidato il casting del prossimo James Bond. Si tratta di una vera professionista, già a capo della selezione dei protagonisti di film come Conclave, Hamnet e Star Wars e delle serie The Crown e Game of Thrones. Secondo la rivista di settore Variety, non solo Tom Francis sarebbe stato inserito nella lista degli attori da vagliare, ma avrebbe già svolto il primo provino.

La concorrenza è spietata e Tom Francis è l’unico outsider. Tra i più papabili per prendere il posto di Daniel Craig, ci sono infatti alcuni dei nomi più popolari della nuova leva hollywoodiana. Aaron Taylor-Johnson ad esempio, il britannico dei film d’azioni la cui partecipazione a 007 era stata data quasi per certa dopo che Omega, il brand di orologi preferito dalla spia cinematografica, lo ha scelto come suo ambassador.

C’era poi chi parlava di Callum Turner, noto ancor più che per i successi al botteghini per la sua relazione da favola con la popstar Dua Lipa. Infine, Jacob Elordi, il nuovo golden boy di Hollywood, all’apice del successo dopo la candidatura agli Oscar con Frankstein e il successo planetario di Cime Tempestose. La gara è avvincente, che vinca il migliore.