Francis Ford Coppola, chi sono i figli del regista

Francis Ford Coppola è uno dei più importanti registi americani e alcune delle pellicole da lui dirette sono diventate delle vere e proprie leggende della cinematografia mondiale. Il regista è molto amato in tutto il mondo e ha sempre mostrato un particolare legame con l’Italia, luogo d’origine della sua famiglia.

Dal matrimonio con Eleanor Jessie Neil infatti sono nati Gian-Carlo Coppola, Roman Coppola e Sofia Coppola.

Francis Ford Coppola, i figli

Francis Ford Coppola ha diretto pellicole che sono entrate a far parte della storia della cinematografia mondiale come Il padrino e Apocalypse Now, rendendolo uno dei registi più apprezzati di sempre a livello mondiale. La stella del cinema aveva sposato nel 1963 Eleanor Jessie Neil, scomparsa nel 2024, anche lei appassionata di cinematografia. Dal matrimonio tra Francis Ford Coppola e la moglie sono nati tre figli, che hanno in parte seguito le orme dei genitori.

Il primo, Gian-Carlo Coppola, è nato nel 1963 e, già all’età di 16 anni, ha cominciato a lavorare al fianco del padre, ricoprendo alcuni ruoli secondari in alcuni suoi film famosi. Ha preso parte, infatti, anche alle riprese de Il padrino, dove ha interpretato uno dei due figli di Tom Hagen. In seguito Gian-Carlo Coppola ha cominciato la sua carriera come produttore, firmando il film I ragazzi della 56ª strada e Cotton Club. Il maggiore dei figli del premiato regista è morto nel 1986 dopo aver subito un incidente in motoscafo. L’anno dopo è nata sua figlia, Gian-Carla Coppola, visto che al momento della sua morte la sua fidanzata era già incinta.

Il secondogenito di Francis Ford Coppola è Roman Coppola, nato nel 1965. Come il fratello maggiore, ha preso parte in giovinezza a delle pellicole del padre e, in seguito, ha cominciato la sua carriera come regista, cimentandosi anche nel campo dei video musicali. Roman Coppola ha fondato, insieme alla sorella Sofia Coppola, la casa di produzione American Zoetrope.

La minore dei figli di Francis Ford Coppola e Sofia Carmina Coppola, nata il 14 maggio 1971 a New York. Dopo gli studi la figlia del regista ha fondato una sua linea di abbigliamento, la Milkfed. Ma, in seguito, è entrata a far parte del mondo della cinematografia che è diventato la sua più grande passione. Nel 1998 ha diretto il suo primo cortometraggio Lick the Star. Nel 2003 la figlia d’arte è stata premiata con un premio Oscar per la pellicola Lost in Translation – L’amore tradotto, mentre nel 2017 il suo film L’inganno ha vinto il premio come Miglior Regia al Festival di Cannes. Sofia Coppola ha avuto anche delle esperienze come attrice.

Francis Ford Coppola, il ricovero ospedaliero

Il mondo degli amanti del cinema è in apprensione per la salute di Francis Ford Coppola, regista dalla fama indiscussa. Nella serata del 5 agosto 2025, infatti, è stata diffusa la notizia di un suo ricovero ospedaliero in una clinica romana. La stella del cinema si trova in vacanza in Italia da qualche settimana, combinando impegni lavorativi e momenti di relax nelle regioni italiane da lui più amate.

In ogni caso, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il ricovero di Francis Ford Coppola sia stato programmato da tempo per dei problemi cardiaci riscontrati dai medici dell’amato regista. In particolare il registra soffrirebbe di una leggera aritmia cardiaca, come riportato da Il Corriere della Sera.