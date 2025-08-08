Ascolti TV del 7 agosto, Alessandro Gassmann sfida il capolavoro di Francis Ford Coppola

Alessandro Gassmann torna in TV con Il Professore e sfida Il Padrino, capolavoro di Francis Ford Coppola: chi ha vinto la gara degli ascolti del giovedì

IPA Alessandro Gassmann in TV con Il Professore 2

Una serata dedicata al cinema e alle serie TV, quella del 7 agosto. Rai 1 ha riproposto la seconda stagione di Un Professore, fiction con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, docente di filosofia fuori dagli schemi. Un bel “ripasso” in attesa di vedere sul piccolo schermo la nuova stagione, in programma il prossimo autunno.

Canale 5 controbatte con Belle & Sebastien, film drammatico ambientato sulle Alpi francesi durante l’occupazione tedesca, nel 1943, che racconta la storia dell’incontro tra un bambino e un cane. Una straordinaria amicizia che illumina come un raggio di sole uno dei periodi più bui della storia europea.

Ancora film su Italia 1, stavolta con il reboot di Baywatch che vede protagonista Zac Efron tra i mitici bagnini della serie TV cult. Serata cinema anche su Rete 4, dove (non a caso, visti i recenti accadimenti) è andato in onda Il Padrino di Francis Ford Coppola, una pietra miliare del grande schermo che racconta la storia di Don Vito Corleone a capo di una potente famiglia mafiosa di New York, negli anni ’40. Spazio alle serie TV, invece, su Rai 2 dove il pubblico ha potuto assaporare un nuovo episodio di Delitti in Paradiso.

La scelta non manca, ma chi ha vinto la gara di ascolti del giovedì sera?

Prima serata

La replica di Un Professore 2 su Rai 1 interessa 1.365.000 spettatori pari all’11.3% di share, ma ad avere la meglio è Canale 5 con il film Belle & Sebastien, visto da 1.785.000 spettatori con il 15% di share. Su Rai 2 Delitti in Paradiso intrattiene 961.000 spettatori (8%), mentre su Italia 1 Baywatch tiene incollati al piccolo schermo 928.000 spettatori (7.6%).

Su Rai3 va in onda Il discorso perfetto, visto da 431.000 spettatori (3.3%), e su Rete 4 torna in prima serata Il padrino di Francis Ford Coppola, a cui 669.000 spettatori (6.8%) non hanno voluto rinunciare. Su La 7 In Onda Prima Serata è visto da 657.000 spettatori (5%), mentre su Tv 8 Rocky V ottiene 218.000 spettatori (1.8%) e sul Nove 478.000 spettatori (3.8%) hanno riso con Comedy Match.

Access Prime Time

Immancabile Techetechetè su Rai 1, visto da 2.492.000 spettatori con il 16.9% di share. Meglio Canale 5 con La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti tiene incollati allo schermo 3.806.000 con il 25.7% di share.

Su Rai2 va in onda TG2 Post ed è visto da 539.000 spettatori (3.6%), mentre su Italia 1 il mitico N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 913.000 spettatori (6.3%). Su Rai 3 793.000 spettatori (5.6%) seguono Generazione Bellezza, poi Un Posto al Sole ottiene 1.282.000 spettatori (8.5%).

Su Rete4 va in onda 4 di Sera News, seguito da 679.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 539.000 spettatori (3.6%) nella seconda. Su La7 In Onda conquista 920.000 spettatori (6.3%), su Tv 8 torna 4 Ristoranti e totalizza 364.000 spettatori (2.5%), mentre sul Nove Amadeus conduce con Giulia Salemi The Cage – Prendi e Scappa, totalizzando 570.000 spettatori con il 3.9% di share.

Preserale

Pino Insegno torna con il consueto appuntamento con Reazione a Catena: L’Intesa Vincente ottiene 1.898.000 spettatori pari al 21.5% di share, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.802.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 vanno in onda Sarabanda – Prima Sfida che intrattiene 1.303.000 spettatori (16.8%) e Sarabanda visto da 1.720.000 spettatori (17%), con la conduzione di Enrico Papi.

Dopo TGSport Sera (292.000, 3.8%), su Rai 2 vanno in onda The Rookie, visto da 392.000 spettatori con il 4% di share e N.C.I.S. – Unità Anticrimine, seguito da 538.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Italia 1 Studio Aperto Mag totalizza 226.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 391.000 spettatori (3.3%). Le news dei TGR su Rai 3 sono seguite da 1.673.000 spettatori (14.7%), seguite dall’inossidabile Blob che segna 663.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 va in onda La Promessa che viene seguita da 688.000 spettatori (5.6%), mentre su La 7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 96.000 spettatori pari all’1% di share.

Infine, su Tv8 4 Hotel conquista 172.000 spettatori (1.5%), sul Nove dopo Little Big Italy (189.000, 2.3%), va in onda Cash or Trash – Chi Offre di Più? (360.000, 2.9%) e su Real Time Casa a Prima Vista totalizza 318.000 spettatori (2.6%).