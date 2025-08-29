Ascolti tv del 28 agosto, Alessandro Gassmann sfida Brad Pitt

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Giovedì 28 agosto il palinsesto televisivo ha visto sfidarsi negli ascolti due sex symbol del cinema: Alessandro Gassmann su Rai 1, protagonista della fiction Un professore, e Brad Pitt su Rete 4 nel ruolo di Achille in Troy.

Dunque, Rai 1 ha mandato in onda la solita serie in replica. Si tratta di Un professore dove Alessandro Gassmann è un insegnante di filosofia. La puntata era dedicata a Leibniz.

Rete 4 non ha voluto essere da meno con un film cult, passato svariate volte in tv, Troy, con Brad Pitt, Orlando Bloom e Diane Kruger.

Ampio spazio allo sport su Rai 2 con gli Europei di basket dove l’Italia ha affrontato la Grecia e su Rai 3 con l’atletica leggera. Canale 5 ha trasmesso una puntata della fiction Watson, mentre su La7 è tornato l’appuntamento con In Onda.

Prima serata, ascolti tv del 28 agosto: regge Rai 1 male Canale 5

Su Rai 1 Un professore 2 incolla al piccolo schermo 1.608.000 spettatori pari al 12.5% di share dalle 21:41 alle 23:35 e 961.000 spettatori pari al 17.2%. Su Canale5 Watson ha conquistato 1.053.000 spettatori con uno share del 9.9%.

Su Rai2 il match Grecia-Italia di Basket – Europei Maschili intrattiene 585.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 No Way Up – Senza via di uscita piace a 1.035.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Ibiza segna 594.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Troy totalizza un a.m. di 683.000 spettatori (5.9%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 658.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Conference League Live ottiene 245.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Anplagghed raduna 362.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, dati del 28 agosto: La Ruota della Fortuna vola a 4 milioni

Su Rai1 Techetechetè piace a 2.398.000 spettatori (14.1%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.915.000 – 23.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.544.000 spettatori pari al 26.7%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 895.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 747.000 spettatori (4.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 968.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 639.000 spettatori e il 3.8% nella prima parte e 642.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.067.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 la partita di Conference League – Fiorentina-Polissya è vista da 367.000 spettatori (2.2%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 574.000 spettatori con il 3.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 28 agosto

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.148.000 spettatori pari al 19.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.132.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.514.000 spettatori (14.9%), mentre Sarabanda ha convinto 2.132.000 spettatori (16.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (334.000 – 3.3%), The Rookie totalizza 428.000 spettatori con il 3.8% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 504.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 314.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. Miami segna 452.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.094.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 729.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 666.000 spettatori (4.5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 94.000 spettatori pari allo 0.8%. Sul Nove, dopo Little Big Italy (154.000 – 1.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 409.000 spettatori con il 2.7%.