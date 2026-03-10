Ascolti tv del 9 marzo, Alessandro Gassmann contro Max Giusti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Lunedì 9 marzo su Rai 1 ha debuttato Alessandro Gassmann con la nuova fiction Guerrieri. La regola dell’equilibrio. Canale 5 ha risposto con una puntata di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti.

Così in prima serata si ripropone lo scontro tra due grandi protagonisti televisivi della Rai e di Mediaset: Alessandro Gassmann da un lato e Max Giusti dall’altro.

Esattamente come avviene nell’access prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Chi segna vince e su Rai 3 è tornato Massimo Giletti con Lo stato delle cose. Italia 1 ha proposto un grande classico, Top Gun, con Tom Cruise.

Mentre su Rete 4 l’appuntamento è stato con Quarta Repubblica. Su La7 abbiamo ritrovato La Torre di Babele.

Prima serata, ascolti tv del 9 marzo: vince Gassmann (di poco)

Su Rai 1 Guerrieri – La regola dell’equilibrio incolla al piccolo schermo 3.878.000 spettatori pari al 22.7% di share dalle 21:47 alle 23:46. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista 3.208.000 spettatori con uno share del 23.6% dalle 22:02 alle 00:42. Su Rai2 Chi segna vince intrattiene 539.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 Top Gun piace a 918.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.086.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 757.000 spettatori (5.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 899.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 The Equalizer – Il vendicatore ottiene 441.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Angeli e demoni raduna 303.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, dati del 9 marzo: De Martino battuto da Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.733.000 spettatori (22.7%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.125.000 spettatori (23.7%) dalle 20:49 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 6 minuti (4.142.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.277.000 spettatori pari al 24.7% dalle 20:50 alle 21:55.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 519.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.198.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.253.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.478.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.024.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 956.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.959.000 spettatori (9%). Su Tv8 Foodish arriva a 543.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 451.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.755.000 spettatori pari al 25.9%, mentre L’Eredità coinvolge 5.016.000 spettatori pari al 28%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.911.000 spettatori (15%), mentre Caduta Libera convince 2.844.000 spettatori (17.3%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (415.000 – 3.3%), 9-1-1: Lone Star conquista 380.000 spettatori con il 2.4% e 9-1-1 538.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 520.000 spettatori (3.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 751.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.485.000 spettatori (13.7). A seguire Blob segna 954.000 spettatori (4.8%) e Il Provinciale sigla 879.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.076.000 spettatori (6.1%), mentre La Promessa intrattiene 943.000 spettatori (4.8%). Su La7 Ignoto X raduna 245.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 508.000 spettatori (2.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (359.000 – 2.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 746.000 spettatori con il 3.8%.