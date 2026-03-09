Un bel regalo per Gerry e Samira: ecco l'origine dei loro cognomi. Di fatto Lui è molto più italiano di Scotti ed ecco perché

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Il segreto del cognome di Samira Lui e Gerry Scotti

La puntata del 9 marzo de La Ruota della Fortuna è iniziata, come al solito, a suon di musica. Abbiamo infatti visto Gerry Scotti ballare alla Michael Jackson, per così dire, per qualche secondo. Un po’ di battute con i Fortuna Five, la band del programma, e via di presentazione dei concorrenti. Una mossa particolare, per far aumentare l’attesa per Samira Lui. Nuovo stacchetto per la conduttrice di nero vestita, che ha poi rivelato un dettaglio su di sé che tutti ignoravano, compresa lei.

Le origini dei cognomi di Gerry e Samira

A inizio puntata spazio a un bel po’ di saluti da fare, a iniziare dal pubblico di Verona in studio, che ha riportato Gerry Scotti indietro nel tempo: “Sam, io all’Arena di Verona ho vissuto, più di 30 anni fa, le prime grandi emozioni della mia carriera. Mi hanno chiesto di presentare il FestivalBar e, pur avendo già fatto questo lavoro, entrare e trovarmi 30mila persone davanti è un ricordo indelebile nella mia memoria”.

Spazio poi alla signora Fiorenza e Sergio, giunti come altri in studio per festeggiare in maniera particolare il proprio anniversario. In questo caso si tratta del 52esimo. E infine ecco il momento curiosità sui cognomi dei due conduttori.

Ne avevano scherzato un po’ in qualche puntata precedente, ma sono stati sorpresi da un vero esperto, che ha deciso di fare loro una sorpresa. Di colpo il vero protagonista è diventato il professor Paolo Cecconato, ricercatore etimologico storico ed araldico. Ha completato una ricerca per entrambi, inviandole in redazione. Ecco, dunque, cosa si nasconde dietro i loro cognomi.

Per Scotti è alquanto semplice immaginarlo. Deriva da “scottish” e, dunque, fa riferimento alle popolazioni provenienti dalla Scozia. E Lui, invece? Il cognome di Samira ha un qualcosa di romantico, considerando la sua situazione sentimentale.

“Viene dall’Italia e risale al Medioevo. Deriva da Luigi/Luiso“. Si tratta di un’abbreviazione, quindi, con Gerry che, divertito, le dice che Luigi era dunque nel suo destino. Doveva innamorarsi di un uomo con quel nome esatto: “Se ti sposi Luigi, diventi Luigi Luigi”.

Nuovo gioco a La Ruota della Fortuna

In questa puntata è stato poi inaugurato un nuovo round. Il game show di Gerry Scotti e Samira Lui tenta così di tenere viva l’attenzione del pubblico. Questa sfida si chiama “se la sai, raddoppi“. Si è dunque deciso di sostituire il “cruciruota”, portando un po’ di cultura in studio.

Ogni sera Gerry annuncia il titolo di un grande classico della letteratura, che diventa così il tema di due tabelloni. Al primo si sfidano tutti i concorrenti in gara, mentre al secondo soltanto chi risponde esattamente al quesito iniziale. Superata anche questa prova, si potrà raddoppiare la cifra conquistata.