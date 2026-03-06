La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti commuove Samira Lui con una sorpresa speciale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La puntata del 6 marzo de La Ruota della Fortuna si apre con la commozione di Samira Lui, accolta da Gerry Scotti con un mazzo di fiori per celebrare il suo compleanno. Un momento speciale che racconta, più di qualsiasi altra cosa, il rapporto speciale fra l’ex gieffina e il conduttore.

La Ruota della Fortuna, le lacrime di Samira e una gara appassionante

Il compleanno di Samira Lui si celebra a La Ruota della Fortuna con una puntata, quella del 6 marzo fra commozione, ricordi e momenti speciali. La showgirl e modella ha sceso le scale della trasmissione ed è stata accolta da Gerry Scotti con una sorpresa: la canzone Happy Birthday e un mazzo di fiori.

Vestita con un romantico abito cipria, Samira ha raggiunto il conduttore senza nascondere la sua commozione. “Ci tenevo a festeggiare con te e anche il pubblico ci teneva”, ha detto Gerry Scotti, rivolto alla “sua socia”, come ama chiamare la Lui.

“Bello festeggiare con voi”, ha confermato Samira, senza nascondere gli occhi lucidi. Per lei d’altronde La Ruota della Fortuna rappresenta molto più di un programma, ma la svolta nella sua carriera, capace di regalarle popolarità e l’affetto del pubblico. Nello show condotto da Scotti, ha saputo mostrare la sua bravura, fra scambi di battute con il conduttore e momenti divertenti.

La partita è stata particolarmente appassionante, con lo sfidante Lorenzo pronto a mettere in difficoltà il Campione Salvatore. Alla fine però a spuntarla è stato quest’ultimo. Arrivato a La Ruota della Fortuna, il concorrente ha indovinato solo la terza busta, accendendola. Al suo interno erano nascosti 10mila euro. Alla fine Salvatore è stato riconfermato Campione e ha portato a casa un montepremi di 32.700 euro.

Il rapporto tra Samira Lui e Gerry Scotti

Fra i punti di forza de La Ruota della Fortuna c’è proprio il rapporto – bellissimo – fra Samira Lui e Gerry Scotti. Un legame cresciuto nel tempo e diventato sempre più solido, fatto di stima reciproca.

“Per me lui è un mito, sia a livello umano che professionale – aveva spiegato lei, ospite di Verissimo -. Abbiamo avuto sin da subito molta complicità e un rapporto bellissimo basato sul rispetto. Devo ancora capacitarmi di averlo come “collega” di lavoro”.

Riguardo il successo de La Ruota della Fortuna e al suo percorso professionale, aveva poi aggiunto: “Oltre Gerry, ho la fortuna di lavorare con un gruppo di persone molto unite e connesse, ci divertiamo e ci viene più facile lavorare. Se La Ruota piace così tanto e abbraccia tutte le generazioni, il suo successo è merito di tutta la squadra”.

“Non c’è stato un giorno in cui arrivando non sia venuta a dire ‘buongiorno Gerry’ o andando via ‘buonasera Gerry’ o chiedendomi come sto e come sta la mia famiglia – aveva svelato lui, descrivendola come una collega educata, gentile e di talento -. Sembrano cose scontate, ma anche tra amici e colleghi l’educazione è importante. Lei è molto educata. Abbiamo circa quarant’anni di differenza. Il mio sogno è che tra circa quarant’anni, quando ti intervisteranno da vera diva della televisione, ti chiederanno ‘come era Gerry Scotti’ e tu possa dire sole belle cose su di me”.