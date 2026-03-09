Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Martina Miliddi al centro di un post Instagram della Rai: polemiche e rimozione

Affari Tuoi è una delle trasmissioni più viste in Italia ed è dunque normale che si ritrovi spesso sotto analisi. Al di là del discorso ascolti e della sfida a distanza con La Ruota della Fortuna, a spingere molti utenti a commentare il game show di Rai 1, non sempre positivamente, è anche la scelta di aggiungere la ballerina Martina Miliddi.

Serviva una figura femminile che potesse contribuire a tenere viva l’attenzione, secondo la produzione. La risposta a Samira Lui, di fatto, secondo un ragionamento che fa tanto anni ’90. Come se non bastasse la “grande idea” di aumentare gli ascolti grazie a uno stacchetto spesso sensuale, qualcuno ha ben pensato di osare con un post a dir poco discutibile, rapidamente cancellato.

Polemica social contro la Rai

Chi gestisce i social dei grandi colossi ha un solo obiettivo, ampliare il più possibile il bacino d’utenza. Ciò spinge spesso a compiere dei passi falsi, come quello di oggi, lunedì 9 marzo. Appena un giorno dopo la Giornata internazionale della donna, ecco un contenuto su Instagram volto a eccitare il pubblico, spingendolo a commentare in vario modo: “Attenzione, queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio”.

Il tempismo è dei peggiori, certo, ma questo post non dovrebbe esistere in nessun periodo dell’anno. È sbagliato concettualmente, dando in pasto una ragazza in outfit un po’ rivelatorio alla massa dei leoni da tastiera. Tutto in nome dei numeri.

Dopo qualche ora, però, il contenuto è stato rimosso. Ovviamente la Rai non ha pubblicato alcun messaggio in merito, limitandosi a cancellare le tracce. Non sia chiaro se la scelta azzardata non sia piaciuta internamente all’azienda o se i messaggi polemici, non pochi (ma inferiori rispetto agli apprezzamenti spinti), abbiano ottenuto l’effetto sperato.

Il balletto di Martina e il problema Affari Tuoi

La caption decisamente spinta del post Instagram faceva riferimento al balletto di Martina Miliddi, come detto. Una coreografia realizzata con indosso un outfit rivelatorio, soprattutto nella parte bassa. Ciò, insieme con la grande arte delle inquadrature in studio, hanno stuzzicato la pruriginosa curiosità di molti spettatori e utenti social.

Nel filmato si vede la ballerina avvicinarsi a De Martino poco dopo essere entrata in scena. Ha poi abbracciato il conduttore che, terminato lo stacchetto, ha precisato: “Io non so che fare, se partecipare o meno, se farmi avanti o indietro”.

Nei commenti del post Rai numerosi i commenti negativi, considerando l’evidente volontà di sfruttare un corpo femminile al solo scopo di aumentare gli ascolti. Un gigantesco passo indietro, con una televisione che guarda al proprio passato con orgoglio, evidentemente, ripescando strategie che sembravano passate, e invece.