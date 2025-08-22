Ascolti tv del 21 agosto, Alessandro Gassmann sfida Watson

Giovedì 21 agosto Alessandro Gassmann è tornato con "Un professore": a sfidarlo negli ascolti "Watson e "Crawl"

IPA Alessandro Gassmann

L’attesa per la nuova stagione autunnale della programmazione televisiva è quasi finita: a partire da settembre, tanti nuovi programmi accompagneranno le nostre serate ma, nell’attesa, i palinsesti continuano a regalarci una varietà di serie, film e approfondimenti tutti da gustare.

E anche nella serata di giovedì 21 agosto, gli spettatori hanno avuto l’imbarazzo della scelta: Rai 1 ha riproposto alcune puntate della seconda stagione di Un professore, fiction di grande successo dove spicca il talento di Alessandro Gassmann.

Su Rai 2 è invece andato in onda Delitti in Paradiso, mentre su Canale 5 continuano le indagini di Watson. Italia 1 ha invece puntato su Crawl – Intrappolati, film d’azione americano pronto a lasciare col fiato sospeso. Ma chi ha trionfato conquistando gli ascolti della serata di ieri?

Ascolti tv del 21 agosto: i dati della Prima Serata

Notizia in aggiornamento a partire dalle 10