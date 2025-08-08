Francis Ford Coppola dimesso, come sta dopo l’intervento

IPA Francis Ford Coppola dimesso

Risale al 5 agosto la notizia del ricovero del regista Francis Ford Coppola al Policlinico di Tor Vergata a Roma: il regista era stato ricoverato per un intervento programmato per l’ablazione della fibrillazione atriale. Ora è stato dimesso: dopo una leggera aritmia cardiaca, era sotto osservazione da parte dei medici. Il regista aveva inoltre commentato la notizia del suo ricovero, per tranquillizzare i fan di tutto il mondo.

Francis Ford Coppola è stato dimesso: come sta dopo l’intervento

“Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene. Sto approfittando della mia permanenza a Roma per aggiornare la mia procedura di fibrillazione atriale, che ho iniziato trent’anni fa, con il suo inventore, un grande medico italiano: il dottor Andrea Natale. Sto bene”, questo il messaggio apparso sui social dopo aver appreso del ricovero di Francis Ford Coppola. Da più di 30 anni, è seguito dal dottor Andrea Natale: il regista è stato ricoverato martedì, ma la notizia è trapelata in seguito, per rispettare la sua privacy.

Coppola si trovava in Italia nel mese di luglio, dove aveva presentato il film Megalopolis al Magna Graecia Film Festival di Soverato. Dopo essere tornato negli Usa per presentare il film, prima a San Francisco il 1° agosto e poi a Portland il 3 agosto, è tornato in Italia per sottoporsi all’operazione. “Salvo complicazioni, entro 7-10 giorni potrà tornare alla sua vita di sempre. Il regista statunitense ha 86 anni e soffre di fibrillazione atriale, ma i tempi di recupero dovrebbero essere rapidi perché comunque è stato sottoposto a un intervento di routine”, ha detto Federico Nardi all’Adnkronos.

Il regista è stato inoltre ospite da Mara Venier a Domenica In a ottobre 2024: si è raccontato alla conduttrice e ha parlato della sua ultima fatica, il film Megalopolis: “Penso che abbiamo bisogno di ripensare i presupposti del vivere comune in questo mondo problematico. E questo significa che dobbiamo ripensare a come raccontiamo le storie. Ho quindi scelto un nuovo modo per raccontare questa storia, così da cominciare a diventare ciò che supera i problemi che oggi ci terrorizzano. Voglio un mondo pieno di felicità per ognuno. (…) Ogni volta che tentavo di realizzare il film succedeva qualcosa di terribile, come ad esempio le Torri Gemelle. Invece io credo sia possibile avere un mondo in cui regna la gioia“.

La vicinanza dei vip e il commento della figlia Sofia

Non è mancata la vicinanza dei vip e delle star di Hollywood. Anche la figlia, la regista Sofia Coppola, aveva commentato l’aggiornamento del regista su Instagram in merito al suo stato di salute, lasciando un cuore. Anche Andy Garcia, con cui Coppola ha lavorato, ha lasciato un commento e Sharon Stone, che da poco ha perso la madre, ha scritto: “Ti amiamo, tesoro”. Il regista ora sta bene ed è stato dimesso proprio il 7 agosto. Per il regista, il 2024 non è stato un anno del tutto facile, nonostante il lavoro: il 12 aprile 2024 si è spenta l’amatissima moglie Eleanor. “Siamo stati 60 anni insieme. Il segreto? Non divorziare”, aveva svelato nello studio di Mara Venier a Domenica In.