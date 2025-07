Sharon Stone annuncia la morte della mamma a distanza di mesi

IPA Sharon Stone insieme alla mamma

Dorothy Marie Stone è morta all’età di 91 anni: ad annunciare la scomparsa della madre, avvenuta il 26 marzo 2025, è stata l’attrice Sharon. Un omaggio a una donna “divertente e complessa”, come ha scritto la Stone stessa nel suo tributo su Instagram, un ultimo saluto che arriva a distanza di 4 mesi, secondo le fonti americane.

Sharon Stone, la morte della mamma Dorothy Marie a 91 anni

La mamma di Sharon Stone, Dorothy Marie, “se n’è andata serenamente, circondata dalla sua famiglia e dagli amici più cari il 25 marzo 2025″ secondo il quotidiano Daily Inter Lake e un necrologio sul sito Legacy. L’attrice ha annunciato pubblicamente di essere in lutto solo lunedì 21 luglio su Instagram, con un post: “Mia madre, una madre divertente e complessa, è morta. Prodotto dell’ultima depressione, non facciamolo più. Proteggiamo e prendiamoci cura di lei”, ha aggiunto, riferendosi alle condizioni politiche americane.

La Stone non ha rivelato la causa della morte della madre: molti hanno commentato il post, da Holland Taylor fino a Gwyneth Paltrow, con l’emoticon di un cuore spezzato. Nel mese di maggio la Stone aveva condiviso uno scatto privato dei suoi genitori: “Erano loro la bellissima coppia. Sulle ali degli angeli”. Dorothy Marie aveva sposato Joseph Stone nel 1950 e avevano avviato insieme una piccola attività di produzione di utensili e stampi, dove “Dot”, così soprannominata dai suoi affetti, si occupava della contabilità.

La mamma aveva avuto un ictus nel 2021 (anche Sharon Stone stessa ne ha avuto uno, così come sua nonna). Da tempo l’attrice cerca di sensibilizzare sulla tematica: “Ecco perché lo faccio: mia madre ha avuto un ictus. Mia nonna ha avuto un ictus. Io ho avuto un ictus grave e un’emorragia cerebrale durata nove giorni”, aveva detto in merito al suo impegno per sensibilizzare il pubblico.

Il legame con la mamma

L’attrice aveva raccontato la sua infanzia “femminista” in Pennsylvania anni fa, allo Zurich Film Festival. In particolare, il padre è stato definito un femminista estremo: “Proveniva da una famiglia benestante, dalle trivellazioni petrolifere, e quando era piccolo ci fu un grave incidente. Suo padre morì tre mesi dopo e tutti i soldi andarono a un’altra famiglia. Pensava fosse così sbagliato che sua madre non capisse nemmeno la metà di quello che diceva, solo perché era una donna. Mio padre insisteva sul fatto che avessi questo atteggiamento femminista”.

Lo stile genitoriale della mamma, invece, era stato definito duro: “Le ho chiesto: ‘Perché non mi hai mai lasciato appoggiarmi a te?’. Lei ha risposto: ‘Perché ti ho insegnato a stare in piedi sulle tue dannate gambe’”. Solo dopo, in seguito, nelle memorie The Beauty of Living Twice, la Stone ha detto di aver compreso il comportamento della madre: “Quando ho scritto questo libro e gliel’ho letto, mi ha raccontato la sua vita. Ho capito che per mia madre, insegnarmi a stare in piedi sulle mie due dannate gambe significava insegnarmi ad amare me stessa”. Negli ultimi anni la salute di Dorothy Stone era peggiorata, soprattutto dopo l’ictus: Sharon è sempre rimasta al suo fianco, fino alla fine, quando si è spenta serenamente circondata dall’amore della famiglia.