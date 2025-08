Grande spavento per le condizioni di salute di Francis Ford Coppola, ricoverato a Roma per un intervento al cuore. Inizialmente, data la scarsità di informazioni, in molti hanno ritenuto che il celebre regista avesse accusato un malore.

La realtà è però fortunatamente ben diversa: “Sono a Roma per fare l’aggiornamento dopo 30 anni della mia procedura contro la fibrillazione atriale con il suo inventore, un grande medico italiano”. Ma di chi si tratta? Il suo nome è Andrea Natale.

Chi è Andrea Natale

L’Italia vanta numerose eccellenze in campo medico e, senza dubbio, Andrea Natale è tra queste. Si tratta di un luminare della cardiologia e tra i massimi esperti al mondo nel trattamento della fibrillazione atriale.

Per quanto riguarda l’elettrofisiologia interventistica, nello specifico, Natale è un pioniere. Ogni anno in migliaia si affidano a lui per dei trattamenti all’avanguardia nel campo delle aritmie complesse. Non solo, però, da tempo ormai è impegnato nella formazione delle nuove generazioni di cardiologi. Dirige inoltre centri di eccellenza negli Stati Uniti e in Europa.

Grazie al suo enorme lavoro, è stato in grado di modificare in maniera sostanziale la comprensione e la gestione clinica delle aritmie complesse da parte dei medici di tutto il mondo. Nel corso del 2024 è stato nominato professore ordinario di cardiologia dal Policlinico di Tor Vergata. La grande fama ha consentito la procedura per chiamata diretta, con riconoscimento del ruolo di riferimento assoluto a livello clinico e accademico.

“L’arrivo all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata del Prof. Natale è motivo di grande soddisfazione per il nostro Ateneo per la sua figura professionale di altissimi livello scientifico, in quanto rappresenta una straordinaria eccellenza nel panorama cardiologico mondiale, che sarà di traino per la crescita scientifica del nostro Ateneo”.

Il curriculum

Le esperienze del Professor Andrea Natale sono numerose, certificate ed eccellenti. Nel suo curriculum, infatti, c’è spazio per ben 30 anni di attività clinica negli Stati Uniti. Per 10 anni, invece, ha diretto il Dipartimento di Elettrofisiologia Cardiaca della Cleveland Clinic. È qui che ha fondato e guidato il Centro di Eccellenza per la Fibrillazione Atriale.

A partire dal 2008 è divenuto Executive Medical Director del Texas Cardiac Arrhythmia Institute presso il St. David’s Medical Center ad Austin (Texas). Ha anche insegnato in università cardine del Paese, tra le quali:

Duke University;

Cleveland Clinic;

Case Western Reserve;

Stanford University.

Come sta Francis Ford Coppola

Come detto, Francis Ford Coppola ha rassicurato i fan di tutto il mondo dopo il ricovero a Roma. In un post pubblicato nella notte, ha spiegato come l’operazione fosse già prevista. E poi: “Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene”. Un enorme sospiro di sollievo anche tra i Vip USA, come Sharon Stone. Il suo è uno dei primi commenti: “Ti amiamo, dolcezza”.