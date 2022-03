Lingerie a vista e spacco vertiginoso, poche si possono permettere un abito così

Si chiama David Koma ed è diventato lo stilista più amato delle star. In Italia firma tutti i look di Belen alle Iene e a Hollywood Anne Hathaway ha fatto girare la testa a tutti con un abito turchese che è un capolavoro di seduzione.

Belen come Anne Hathaway

Belen ha lasciato senza fiato in tv con il completo in denim composto da maxi camicia e micro gonna e ora tocca ad Anne Hathaway, la famosissima protagonista de Il diavolo veste Prada, che alla prima della serie televisiva, WeCrashed, si è presentata con un abito monospalla, turchese, firmato David Koma, che lascia poco all’immaginazione.

Anne Hathaway, l’abito seducente

Si tratta di un vestito di alta sartoria che sembra ispirato ai famosi tagli di Lucio Fontana, perché in effetti gioca sulle asimmetrie e sui contrasti tra stoffa coloratissima e pelle nuda. Da un lato la manica lunga, dall’altro spalla e braccio scoperte. La scollatura è inesistente e la lingerie nera è a vista, velata da un sottilissimo strato di tulle. Anche la gonna prosegue il motivo vedo-non vedo con uno spacco laterale che sembra casto ma che in realtà è pura tentazione. Il vestito sensazionale è un inno alla bellezza di Anne Hathaway. Completano il look delle slingbacks e clutch nere.

In contrasto con l’abito sofisticato, Anne preferisce un trucco naturale, quasi appena accennato: ombretto basic, blush pesca e labbra rosa. Anche la pettinatura è semplice, i lunghi capelli neri sono lasciati liberi sulle spalle. Molto bella la manicure bianco latte. Per quanto riguarda i gioielli, l’attrice opta per degli orecchini a cerchio in oro giallo e qualche anello. Insomma il suo look punta tutto sull’abito che parla da sé e non ha bisogno di accessori vistosi, perché è completo così com’è.

Chi è David Koma

David Koma è famoso proprio per i suoi abiti da cocktail che sono richiestissimi da tutte le celeb. Si tratta di modelli scultorei, ispirati alle forme femminili, con silhouette ultra modellanti.

Il compagno della Hathaway sul red carpet, Jared Leto, non è da meno in fatto di eleganza, con un look firmato Gucci che prevede un paio di guanti scintillanti in tulle e stivaletti di vernice rossa.