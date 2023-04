Bicchieri, come togliere il cattivo odore dopo il lavaggio a mano

Fonte: iStock Come togliere i cattivi odori dai bicchier

A volte scegliere i migliori detersivi per piatti non è sufficiente: i bicchieri, anche se lavati accuratamente a mano, possono emanare un cattivo odore molto sgradevole, e berci non è affatto piacevole. Perché succede? E, soprattutto, come risolvere il problema? Scopriamo insieme quali sono i migliori rimedi naturali per avere sempre dei bicchieri puliti e profumatissimi in pochi istanti.

Perché i bicchieri puzzano

Può capitare che, aprendo lo sportello della lavastoviglie, invece del classico profumo dei piatti appena lavati si senta un cattivo odore, il quale rimane a lungo anche sulle stoviglie. Spesso la causa va ricercata in una sbagliata manutenzione dell’elettrodomestico: detersivi non adatti alla lavastoviglie o usati in quantità eccessive, piatti inseriti al suo interno senza aver prima rimosso i residui di cibo, filtro intasato o depositi di calcare sono i problemi più comuni che possono portare alla formazione di cattivi odori.

E se invece le stoviglie vengono lavate a mano? Talvolta, i bicchieri emanano un odore sgradevole anche subito dopo il lavaggio a mano, e nella maggior parte dei casi il problema non è quello che vi avete bevuto al suo interno. Potrebbe essere il detersivo per piatti ad aver causato questo spiacevole inconveniente. Oggigiorno, in commercio si trovano molti prodotti privi di fosfati, che sono più sostenibili e rispettosi dell’ambiente – nonché più sicuri per l’utilizzo sulle stoviglie. Tuttavia, a lungo andare possono lasciare segni sui bicchieri e dare vita ad una patina maleodorante. Per fortuna ci sono alcuni rimedi naturali facilissimi da adottare, per dire addio ai cattivi odori in un attimo.

Come togliere il cattivo odore dai bicchieri

Lavare ancora i bicchieri – appena puliti! – che hanno un cattivo odore non è la soluzione: non fareste altro che accumulare nuovi residui di detersivo al loro interno, senza eliminare la sgradevole puzza. Cosa fare? Ci sono alcuni semplici rimedi della nonna che faranno tornare i vostri bicchieri come nuovi, assolutamente puliti e profumati. Inoltre questi trucchetti sono utili anche per rimuovere la patina biancastra che, con il passare del tempo e gli innumerevoli lavaggi (sia a mano che in lavastoviglie), inevitabilmente si forma sul vetro, a causa della durezza dell’acqua.

Il limone

Il primo rimedio naturale vede protagonista il limone, un vero must nelle pulizie in cucina: antibatterico, disinfettante e anticalcare, è anche un ottimo deodorante per le stoviglie (tanto che in molti ne mettono una fettina nella lavastoviglie per sfruttare il suo profumo agrumato). Per rimettere a nuovo i vostri bicchieri, lavateli come di consueto e poi chiudete lo scarico del lavello, versando al suo interno abbondante acqua calda e diversi limoni tagliati a metà. Lasciate riposare il tutto per 10 minuti, quindi togliete i limoni e immergete nell’acqua i bicchieri. Dopo un ammollo di circa 15 minuti, svuotate il lavello e risciacquate abbondantemente. Vedrete scomparire le tracce di calcare dal vetro e l’odore è davvero super.

L’aceto di vino bianco

Anche l’aceto di vino bianco è un portentoso deodorante naturale, oltre che un vero alleato nelle faccende domestiche. Come utilizzarlo per un trattamento d’urto che mira a rimuovere i cattivi odori dai bicchieri? Iniziate lavando accuratamente questi ultimi, quindi chiudete lo scarico del lavello e mettete al suo interno un asciugamano pulito. Adagiatevi sopra i bicchieri, aggiungete due tazze di aceto e lasciate scorrere acqua calda finché non avrete coperto bene il tutto. Dopo un ammollo di circa 20/30 minuti, liberate il lavello e risciacquate bene usando acqua fredda, per eliminare ogni odore. Non vi resta che asciugare i bicchieri con uno strofinaccio pulito e ammirare il risultato.

Il sale grosso

L’effetto scrub del sale grosso è un ottimo aiuto per combattere incrostazioni e sporco in ogni ambiente (persino in bagno). Perché non sfruttarlo anche per i bicchieri? Dopo averli lavati bene, sistemateli in piedi all’interno del lavello e versate dentro ognuno di essi un cucchiaio di sale grosso. Con una spugna pulita, strofinate i granelli su tutta la superficie dei bicchieri in modo che vadano a rimuovere la patina di calcare che si è formata con il tempo. Lasciate quindi a riposo per 15 minuti e sciacquate abbondantemente. Potrete dire addio ai cattivi odori.

Il bicarbonato di sodio

Se il sale grosso da solo non ha funzionato, arriva il bicarbonato di sodio a compiere la magia: questo ingrediente, super economico e presente in tutte le dispense, è perfetto nelle più svariate situazioni. Ripetete il procedimento con il sale, sfregandolo bene all’interno dei bicchieri, quindi aggiungete un cucchiaio di bicarbonato in ciascuno di essi e lasciate riposare per circa 10 minuti. Strofinate di nuovo i bicchieri con una spugna pulita, usando stavolta il mix formato da sale e bicarbonato. Infine, versate acqua calda all’interno di ogni bicchiere e lasciate in ammollo per un quarto d’ora. Adesso non dovrete far altro che risciacquare bene: non c’è più alcun odore sgradevole!

Detersivo per piatti fai da te: la ricetta

Se vi capita spesso che i bicchieri emanino cattivo odore anche dopo il lavaggio, forse state usando il detersivo sbagliato. Potete prepararne uno in casa per sfruttare il potere di ingredienti naturali in grado di rimuovere gli odori sgradevoli, così da non dover ogni volta ricorrere ad uno dei trucchetti che abbiamo visto finora. Prendete 3 limoni e tagliateli a pezzi, quindi metteteli nel contenitore del frullatore assieme a 300 ml di acqua e 200 gr di sale grosso. Dopo aver frullato il tutto, versate il composto in un pentolino e mettetelo sul fornello a fuoco basso.

Mescolando bene, aggiungete 200 ml di aceto di vino bianco e 50 gr di sapone di Marsiglia, finché non sarà tutto ben amalgamato. Lasciate intiepidire e passate di nuovo al frullatore per eliminare anche il più piccolo grumo. Versate il tutto in un dispenser di sapone e riponetelo in frigo per far sì che l’aroma perduri più a lungo. Ricordate di tirarlo fuori un po’ prima di iniziare a lavare i piatti, per farlo tornare a temperatura ambiente. Questo detersivo non fa molta schiuma, ma ne basta ugualmente pochissimo per rimuovere ogni traccia di sporco, sgrassare a fondo le stoviglie ed eliminare il cattivo odore. Senza contare che è davvero economico e sicuro – per voi e per l’ambiente.