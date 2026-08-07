Nozze segrete per Zendaya e Tom Holland, il tema Spider-Man e i dettagli da 500mila sterline

IPA Tom Holland e Zendaya

Zendaya e Tom Holland continuano a proteggere la loro vita privata, ma non è facile per la coppia d’oro di Hollywood mantenere la privacy. Qualche mese fa si sono sposati in segreto e nell’intimità più totale, ora invece hanno organizzato una seconda cerimonia di nozze in Inghilterra. Sfarzo e lusso stavolta non sono mancati, e hanno attirato inevitabilmente l’attenzione: l’evento, a cui hanno partecipato molti divi, è costato circa 500mila sterline. Il tema, manco a dirlo, era Spider-Man.

Zendaya e Tom Holland, un matrimonio blindatissimo nel Surrey

Pare che siano durate tre giorni le celebrazioni al Beaverbrook Hotel, una tenuta di 370 acri situata nei pressi di Leatherhead. Cellulari banditi per gli ospiti e per il personale, in modo da assicurare il più possibile la discrezione. Qualche informazione, però, è inevitabilmente trapelata e il Daily Mail le ha riportate.

Alle nozze di Zendaya e Tom Holland c’erano 250 invitati, alcuni dei quali arrivati in elicottero. Tra loro Timothée Chalamet in coppia con Kylie Jenner, ma anche Robert Downey Jr., che con Tom e Zendaya ha recitato in Spider-Man: Homecoming, il film che ha fatto incontrare la coppia di sposi. Sam, il fratello di Holland, è stato il testimone.

La cerimonia e i festeggiamenti per gli sposi

Durante il matrimonio, si sono susseguiti diversi momenti dedicati agli invitati, tra champagne, cucina giapponese, partite a croquet e una festa in piscina. I discorsi pronunciati dagli sposi sono stati così emozionanti da commuovere gli invitati presenti, ma i dettagli non sono stati rivelati. Ma la cosa più scenografica e romantica al tempo stesso è stato il tema scelto per l’evento. Le illuminazioni rosse e blu che hanno accompagnato i festeggiamenti erano un chiaro riferimento a Spider-Man: il supereroe Marvel che per i due attori ha fatto da Cupido.

La storia di Zendaya e Tom Holland

Zendaya e Tom Holland, che in questi giorni hanno infiammato i red carpet prima di Odissea e poi di Spider-Man: A Brand New Day, si sono conosciuti nel 2016 proprio ai provini di Spider-Man: Homecoming, il primo film della saga di cui sono protagonisti. Per diversi anni hanno scelto di mantenere il rapporto lontano dall’attenzione mediatica, evitando di trasformare la loro storia in un elemento costante della loro attività pubblica.

Zendaya ha mostrato per la prima volta il suo anello di fidanzamento ai Golden Globes del 2025. Poi, dopo mesi di indiscrezioni, alimentate anche dalla diffusione sui social di immagini generate con l’AI e che mostravano la coppia in abito nuziale, sono arrivate le prime timide conferme. Qualche riferimento, qualche frase sibillina buttata qua e là, alla fine Tom Holland ha confermato con parole che non lasciano dubbi, riferendosi all’attrice come “mia moglie” durante la partecipazione al podcast Dish. Ora, dopo il mega party, la coppia ha smesso definitivamente di provare a mantenere questo segreto di Pulcinella. TMZ li ha pizzicati a spasso mano nella mano con al dito due fedi d’oro identiche.

Per una coppia che ha fatto della discrezione una scelta precisa, il passaggio è significativo. Ora che il matrimonio è diventato di fatto impossibile da tenere nascosto, Zendaya e Tom Holland sembrano aver trovato un nuovo equilibrio tra la loro vita lontano dai riflettori e quella che, inevitabilmente, continua a svolgersi sotto gli occhi del pubblico.