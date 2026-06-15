Zendaya in total black, l’abito senza spalline e spacco. Tom Holland complice

Fan in delirio per Zendaya e Tom Holland all'anteprima di "Spider-Man: Brand New Day": la coppia sfila di nuovo insieme sul red carpet dopo anni e lo fa con un look coordinato

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Zendaya e Tom Holland

Zendaya ha inaugurato il tour promozionale di Spider-Man: Brand New Day arrivando a Madrid con un look total black che non si limita a essere elegante, ma catalizza letteralmente l’attenzione. Al photocall organizzato al Four Seasons Hotel, l’attrice ha scelto un abito senza spalline firmato Christian Cowan, con spacco alto e frange in movimento, mentre Tom Holland le ha fatto da complice in nero, regalando ai fan una delle prime immagini simbolo di questa nuova campagna Marvel. E decretando ufficialmente il ritorno di una delle coppie più amate di Hollywood sui red carpet mondiali.

Il look di Zendaya è super glamour

Il primo red carpet di Spider-Man: Brand New Day conferma una cosa: quando Zendaya entra in modalità press tour, il confine tra moda e cinema diventa sottilissimo. L’attrice, che nel franchise interpreta MJ accanto al Peter Parker di Tom Holland, ha scelto per Madrid un mini dress nero Christian Cowan dalla collezione Fall 2026. Un abito senza spalline, costruito su un corpetto rigido e una scollatura leggermente appuntita, pensato per essere essenziale ma non minimal.

La parte più cinematografica del look era però nella gonna: asimmetrica, attraversata da uno spacco alto e rifinita da lunghe frange nere che seguivano ogni movimento. Un dettaglio che, davanti ai flash, sembrava quasi prendere vita. Fili, trame, movimento…a qualcuno l’abito ha ricordato la tela di una ragnatela: che sia un caso?

A completare l’ensemble, Zendaya ha scelto décolleté nere Christian Louboutin, un Rolex bicolore e orecchini pendenti con diamanti blu e bianchi firmati Stefere. Il beauty look, con capelli corti tirati indietro, ha lasciato tutto lo spazio all’abito e al volto dell’attrice, confermando una direzione più asciutta e adulta rispetto ad alcune scelte del passato.

Il method dressing di Zendaya colpisce ancora

Da Dune a Challengers, passando proprio per Spider-Man, Zendaya ha trasformato il red carpet in una forma di storytelling parallelo. Con Law Roach, il suo stylist di fiducia, l’attrice ha contribuito a rendere il method dressing una delle parole chiave della moda hollywoodiana contemporanea: ogni look dialoga con il film e ne intercetta l’atmosfera, lo suggerisce senza svelarlo.

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Anche stavolta il gioco funziona perché non è troppo esplicito. Le frange dell’abito possono ricordare una ragnatela scomposta, le linee nere evocano il lato più urbano e notturno dell’immaginario di Spider-Man, mentre la suola rossa delle Louboutin strizza l’occhio alla palette del personaggio. Sono dettagli per fan attenti, per tutti gli altri è “solo” glamour.

Zendaya aveva già affrontato il tema in modo più diretto nel 2021, quando alla première di Spider-Man: No Way Home indossò un abito Valentino Haute Couture con motivi a ragnatela. Oggi a Madrid, invece, la scelta appare più sofisticata e colpisce ancora di più.

Tom Holland compagno di stile: la coppia fa sognare

Naturalmente, l’attenzione non era tutta sull’abito. Accanto a Zendaya c’era Tom Holland, in un look Prada total black con giacca, pantaloni e Chelsea boots in pelle. Una scelta pulita e coordinata, che ha creato un raro momento di coppia sul red carpet.

Holland e Zendaya sono infatti tra le coppie più amate e, allo stesso tempo, tra le più riservate di Hollywood. Proprio per questo, ogni apparizione pubblica insieme finisce inevitabilmente per mandare i fan in visibilio. Il photocall, in questo caso, assume anche un valore diverso dal solito: non è solo il lancio di un film attesissimo, ma il ritorno pubblico di una coppia nata dentro il franchise e ormai diventata parte del mito che lo circonda.