La complicità è palpabile, ma il senso dello stile anche: Zendaya e Tom Holland con il press tour di "Spider-Man: Brand New Day" ci stanno dimostrando di essere davvero la coppia più iconica di Hollywood. Sui loro look impeccabili ad Amsterdam

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Zendaya e Tom Holland ad Amsterdam per "Spider-Man: Brand New Day"

Galeotto fu l’Uomo Ragno: tra le più belle storie d’amore moderne con sfondo la magica Hollywood c’è di sicuro quella tra Tom Holland e Zendaya, da sconosciuti a semplici amici, da amici a innamorati e, oggi, da innamorati a marito e moglie. Come tutti sappiamo i due si sono incontrati per la prima volta nel 2016, proprio sul set di Spider-Man: Homecoming , e da lì il resto è storia. Ebbene, a distanza di dieci anni esatti da quel momento, ancora in luna di miele — la conferma ufficiale delle nozze segrete sarebbe arrivata proprio in questi giorni — eccoli tornare sul grande schermo l’uno di fianco all’altra per un inedito capitolo con protagonista il celebre supereroe Marvel.

Manca sempre meno all’uscita di Spider-Man: Brand New Day, il che vale a dire che le apparizioni pubbliche della riservatissima coppia, finalmente, complice l’inizio del press tour, sono all’ordine del giorno. E che apparizioni: a quanto pare, mentre noi comuni mortali fatichiamo persino a coordinare calzini e scarpe, loro riescono a sintonizzare le rispettive tenute sulle frequenze di un intero universo cinematografico senza sbagliare un colpo.

La tappa di Amsterdam non è stata una semplice conferenza stampa, ma una masterclass di “concept dressing” che ha lasciato tutti senza fiato. Tra sguardi complici, anelli nuziali che brillavano sotto i riflettori e richiami lampanti alle atmosfere del film, i partner hanno confermato per l’ennesima volta di essere i sovrani indiscussi in quanto a glamour mettendo in scena un gioco visivo ad altissima tensione sartoriale, dove ogni cucitura e ogni sfumatura di colore raccontavano una storia di complicità e pura energia creativa. Vediamone i look nel dettaglio.

Zendaya, lo slip dress “a ragnatela” che non pensavamo di poter apprezzare così tanto

Nella capitale olandese, Zendaya ha attirato i flash dei fotografi scardinando ogni certezza in quanto a method dressing: pare che l’icona di stile per l’occasione sia addirittura riuscita nell’ardua impresa di rendere fashion il tema della ragnatela. Un compito, questo, reso quasi facile dal favoloso slip dress nero e asimmetrico firmato Alexander McQueen.

Parliamo di un capolavoro di dinamismo ad effetto vedo-non vedo, dove niente è come sembra, nemmeno l’immancabile pizzo bianco che, inserito in questo contesto, forse per pura suggestione o forse no, ricorda esattamente la tipica struttura di fili serici creata dai ragni per catturare le proprie prede.

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Completavano l’ensemble con un non so che di goticheggiante un lungo cappotto in tweed, anch’esso asimmetrico, dai polsini voluminosi, e delle vertiginose pumps con il tacco. Diciamocelo: Law Roach ha fatto centro ancora una volta.

Tom Holland e la camicia bianca double effect che lo dipinge come il perfetto galantuomo contemporaneo

Dall’altra parte del red carpet, Tom Holland ha saputo tenere perfettamente il passo della sua dolce metà rivoluzionando la classica tenuta maschile formale per abbracciare una sartorialità decisamente più contemporanea e rilassata, firmata Jacquemus.

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Mostrando la stoffa del vero trendsetter — e visto chi è la sua compagna non avrebbe certo potuto essere altrimenti — l’attore ha giocato la carta delle sovrapposizioni geometriche indossando non una ma ben due camicie bianche: un dettaglio che si era già visto a Madrid, in rosso e nero, stavolta abbinato a cravatta blu notte e pantalone scuro. Che dire, è lui il galantuomo contemporaneo che ci piace, innamoratissimo, devoto, che non teme di mostrarsi vulnerabile e, dulcis in fundo, anche con un notevole senso dello stile.