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IPA Giulia Stabile

Anche i sogni più brillanti nascondono dei lati oscuri, e l’ambizione comporta sempre qualche sacrificio. Bullizzata ai tempi della scuola, Giulia Stabile si è fatta notare nella scuola televisiva di Amici grazie a un innato talento per la danza e, oggi, ha la sua rivincita. La ballerina italiana è in prima fila nel corpo di ballo di Rosalia, che l’ha voluta al proprio fianco nel corso del suo tour mondiale. Lunghi mesi in giro per il mondo, lontano dalla famiglia e dagli amici. E a volte la nostalgia si fa sentire, ma anche da lontano un papà sa come risollevare il morale della propria figlia.

Giulia Stabile, le difficoltà in tour

Dopo aver infiammato gli stadi di tutta Europa, Rosalia si è spostata in Sud America con il suo Lux Tour. Ogni concerto è un vero e proprio show multidisciplinare, dove la cantante spagnola è affiancata da un incredibile corpo di danza. In prima fila c’è l’italiana Giulia Stabile, salita alla ribalta dopo la vittoria ad Amici nel 2021. La giovanissima danzatrice è all’inizio di una carriera che si prospetta strepitosa, ma non mancano le difficoltà.

“Negli ultimi giorni non sono stata bene e questo mi ha costretta a stare praticamente tutto il tempo in camera” ha confidato ai propri fan con un post su Instagram. Sola e costretta al riposo, è stata colta da una forte nostalgia di casa: “Ho iniziato a riguardare le ultime foto in galleria e mi è salita un po’ di malinconia. Mi manca avere vicino tutte quelle persone che, in modi diversi, stanno portando luce nella mia vita”.

Il momento di tensione è stato tuttavia fonte di un’ottimistica riflessione: “Poi però mi sono fermata un attimo. È vero, loro sono luce per me, ma lo sono anche io. So di esserlo per le persone a cui tengo, e ricordarmelo oggi mi fa bene”. Asciugate le lacrime, Giulia è pronta a tornare sul palco. “La luce non arriva solo dagli altri. – è il messaggio che lancia alla sua community – A volte è già dentro di noi e, anche nei giorni in cui ci sentiamo più spenti, continuiamo a brillare”.

Il dolce gesto del papà

Le parole di Giulia Stabile arrivano a corredo di un folto carosello in cui la ballerina mostra i momenti più intensi di questo tour in giro per il mondo. E tra tutte le foto ce n’è una che si fa notare particolarmente. Si tratta dello screenshot di una conversazione WhatsApp tra la 24enne e il padre Carlo Stabile, affettuosamente salvato in rubrica come Papi, con tanto di cuoricino azzurro. Giulia è molto legata alla propria famiglia e, probabilmente, ha condiviso anche con i genitori il proprio momento di difficoltà.

Il padre ha così compiuto un gesto tanto semplice quanto intenso. Dall’Italia ha indossato la maglietta dello staff del Lux Tour, proprio quello che ha portato la figlia dall’altra parte del mondo, e si è scattato un selfie di fronte allo specchio. “Per starti vicino” ha scritto a quella che ai suoi occhi resterà per sempre la sua bambina. E non c’è bisogno di altre parole per dimostrare un affetto che supera ogni confine, in grado persino di attraversare l’oceano intero.