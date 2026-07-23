Meryl Streep e Rosalia ma anche gli austronauti di Artemis: la classifica delle persone più stilose dell’anno

Attrici, cantanti e grandi divi, ma non mancano neppure astronauti, atleti e politici: chi sono i più stilosi al mondo nel 2026, fino ad adesso

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Rosalia, Meryl Streep e Eileen Gu

Avere stile non significa solo vestirsi bene. Lo stile è un ineffabile insieme di personalità, coraggio e irripetibilità. Gli stilosi non sono necessariamente i più eleganti, ma sì coloro impossibili da dimenticare. Essere stiloso significa essere in grado di segnare un’epoca – o anche solo un momento – utilizzando abiti e accessori come strumenti per veicolare un messaggio ben preciso. E quest’anno, la lista degli stilosi che, in giro per il mondo e in ogni campo, hanno sfoggiato outfit impossibile da scordare, sono parecchi. Ci sono, prevedibilmente, star e popstar, ma anche atleti e persino qualche politico. Il New York Times ha stilato la lista delle persone con più stile del 2026, almeno per adesso.

Meryl Streep resta un’icona indiscussa

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Non che dimenticarlo fosse possibile, ma tornando a vestire i panni della spietata Miranda Priestley ne Il Diavolo veste Prada, Meryl Streep ci ha ricordato per l’ennesima volta che è lei l’unica, vera icona di stile della Hollywood odierna. L’attrice premio Oscar non ha neppure bisogno di sforzarsi troppo, le basta una semplice camicia bianca per essere sempre la meglio vestita di ogni tappeto rosso.

Rosalia e Bad Bunny, tra sacro e profano

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Nel suo ultimo album Lux, Rosalia ha giocato con l’immaginario cattolico e religioso in generale. Nei videoclip delle sue hit estive (e non solo) si è travestita da suora, santa e peccatrice. In testa si è dipinta un’aureola e, in ogni concerto, si è trasformata in un’opera d’arte vivente. Come se non bastasse, sui red carpet ha osato con outfit estremi e imprevedibili. Scegliere uno solo dei suoi outfit è difficile, eleggerla la più stilosa dell’anno è facilissimo.

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Il suo tour è il più seguito al mondo. Tutti vogliono entrare nella sua Casita, tutti vogliono essere (e vestirsi) come lui. Se Bad Bunny si è trasformato in un fenomeno mondiale è grazie ai travolgenti ritmi latini e ai testi che denunciano razzismo e discriminazioni, ma anche grazie a uno stile che unisce l’urban all’alta sartoria, sempre restando approcciabile a chiunque. Indimenticabile l’outfit total white firmato Zara sfoggiato al Super Bowl.

Le atlete e gli astronauti

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Alysa Liu e Eileen Gu alle Olimpiadi Invernali hanno primeggiato nelle loro discipline – rispettivamente pattinaggio artistico e sci freestyle – e in stile. Il taglio di capelli e la tinta bicolor della prima sono i più copiati tra le giovanissime, il fiocco dorato della seconda è già entrato nella storia delle sport. Sono giovani, sveglie, talentuose e anche alla moda: cosa si può volere di più.

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Non hanno avuto modo di scegliere il proprio outfit, ma la tuta arancione usata per circumnavigare la luna a bordo dell’Artemis II è un look che l’intera umanità ricorderà a lungo. Il New York Times indica Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hanesn come i più stilosi del 2026 e noi non possiamo che concordare con i colleghi oltreoceano.

Anche la politica può essere cool

Justin Trudeau è stato a lungo uno dei politici più affascinanti dell’Occidente. Da quando, smessi i panni da premier, il canadese è diventato fidanzato di Katy Perry, è anche uno dei politici più stilosi. E come potrebbe essere altrimenti considerato che il suo accessorio più caro è una delle popstar più famose al mondo.

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Suo marito rappresenta un barlume di buon senso nell’oscura America di Donald Trump, lei un faro di buon gusto millennial. Rama Duwaji, First Lady del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani, è stata definita dagli esperti l’Audrey Hepburn della politica, e abbiamo detto tutto.

Non sappiamo neppure se sia stata una vera scelta di stile. Magari quel giorno il Presidente francese si è svegliato con un fastidioso orzaiolo e ha cercato di ovviare al disagio come meglio poteva. Fatto sta che il discorso contro la guerra tenuto da Emmanuel Macron con indosso un paio di occhiali da sole in stile Top Gun è uno dei più memorabili di questo 2026 giunto a metà strada.