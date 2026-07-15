Bad Bunny a Milano, 5 cose da sapere prima del concerto che cambia la musica in Italia

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IPA Bad Bunny

Bad Bunny si prepara a infiammare Milano con due concerti che sono già entrati nella storia. Il 17 e 18 luglio 2026, l’artista portoricano salirà sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura dando vita ad un live straordinario.

Gli orari

Secondo il programma ufficiale l’apertura dei cancelli sarà alle ore 15:00. L’opening act è stato affidato invece ai Chuwi e inizierà alle 19:00. Il concerto di Bad Bunny, infine, dovrebbe iniziare alle 20:00.

La mappa degli ingressi

Il concerto si svolgerà all’Ippodromo SNAI La Maura ed è importante trovare l’ingresso giusto rispetto al proprio biglietto per evitare code sotto il sole e lunghe camminate.

Il Posto Unico Rosso o il PIT B dovranno recarsi all’Ingresso Rosso in Via Lampugnano nei pressi del Parco di Trenno. Le fermate metro consigliate sono M1 Lotto e M1 Lampugnano.

Il Posto Unico Giallo dovrà entrare dall’Ingresso Giallo in Via Ippodromo, scendendo direttamente alla fermata metro M5 San Siro Stadio.

Chi è in possesso dei biglietti Gold Circle oppure i VIP Pack Early Entry o Terrazza, dovrà presentarsi all’Ingresso Rosa in Via Lampugnano in zona Parco di Trenno, utilizzando le fermate M1 Lotto o M1 Lampugnano.

I biglietti Los Vecinos o PIT A hanno invece l’Ingresso Verde in Via Lampugnano 95.

Infine l’ingresso per le persone con disabilità è posizionato in Via Montale 13.

La scaletta del concerto di Bad Bunny a Milano

Come sarà la scaletta del concerto di Bad Bunny a Milano. Per ora non ci sono certezze, l’unica sicurezza è che durante il live l’artista presenterà una canzone in esclusiva. Inoltre ci saranno ben due palchi. Quello principale e la celebre Casita, posizionata nella zona del Posto Unico.

Per la scaletta possiamo fare riferimento alle canzoni cantate da Bad Bunny durante il suo primo live in Europa, ossia quello di Barcellona. L’artista portoricano ha aperto il concerto con La Mudanza, mandando in visibilio la folla.

Di seguito la scaletta completa.

Palco centrale:

LA MuDANZA

Callaita

Bamboleo

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

La Casita:

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Da Me

Safaera

Diles

MONACO

La santa

CAFé CON RON

Ábreme passo

Di nuovo al palco principale:

Ojitos lindos

La canción

KLOuFRENS

Moscow Mule

DÁKITI

Yonaguni

El apagón

DtMF

EoO

Le regole: acqua e power bank

Per via delle alte temperature di questi giorni, l’organizzazione del concerto ha deciso di concedere l’ingresso di borracce in plastica o in silicone. Si potranno portare al live anche bottigliette d’acqua senza tappo e da 0,5 litri.

All’interno dell’Ippodromo SNAI Maura saranno presenti delle stazioni gratuite per l’acqua oltre a diverse aree food. I power bank invece restano degli oggetti proibiti al live.

Come entrare a La Casita di Bad Bunny

La Casita resta il sogno proibito di tutti i fan di Bad Bunny e di chiunque prenda parte ad un suo concerto. Non si tratta di un elemento della scenografia, ma di una rappresentazione delle origini portoricane del cantante.

Durante il concerto vengono selezionati vip, ma anche fan del pubblico, per entrare nella struttura, vivendo un’esperienza unica. Sui social ci sono numerosi video che propongono tutorial per farsi selezionare. A scegliere chi accederà alla Casita sono i fedelissimi di Bad Bunny in particolare Jeremy Villanueva, il suo braccio destro, che si muove sempre nell’area del prato o vicino alle transenne che costeggiano la pista.

Vestirsi in modo particolare, richiamando il mood del cantante, può essere un buon modo per attirare l’attenzione. Va ricordato che se vieni selezionato dovrai andare da solo dentro la Casita, i posti sono pochissimi e non vengono mai scelti dei gruppi.