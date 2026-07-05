Francesca Vecchioni si è sposata. E papà Roberto scherza: “La felicità viene dal casino”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Roberto e Francesca Vecchioni

È una stagione di grandi matrimonio per i vip nostrani: in questi giorni abbiamo visto grandi celebrazioni d’amore, da Francesca Michielin ad Aurora Ramazzotti. Tra questi c’è anche Francesca Vecchioni, scrittrice e attivista, nonché figlia di Roberto, al quale è legatissima. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un video su Instagram, dove lei e il padre scherzano sul matrimonio e sull’amore.

Francesca Vecchioni si è sposata: il video col papà Roberto è di una dolcezza infinita

Un post dolcissimo per celebrare un grande amore: Francesca Vecchioni ha sposato la compagna Sara dopo sei anni d’amore. È stata proprio la scrittrice e attivista ad annunciare la bella notizia su Instagram, pubblicando un video in compagnia del padre Roberto, che in un atmosfera di felicità e gioia non ha saputo trattenere anche una certa ironia.

“Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati. Per me l’amore ha un nome e quel nome è Sara”, ha scritto Francesca Vecchioni, ringraziando gli amici e i familiari presenti, le figlie, i genitori e Monica Cirinnà, che ha officiato l’unione civile. “Grazie chi, come noi, continua a credere nell’amore”, ha poi concluso.

Bellissime anche le parole del cantautore, che scherzando con la figlia ha detto: “Noi siamo molto felici ma eravamo felici anche prima, soltanto che prima eravamo un po’ distanti. Adesso abbiamo una cosa in comune, che ci siamo sposati tutti e due“. E poi ha ironizzato: “Che sembra che vada bene, almeno le prime tre settimane, poi dopo va benino e poi è un casino mai visto, tremendo. Però quando ci si sposa si pensa: il casino succede agli altri e non a me perché il mio matrimonio sarà perfetto fino ai novanta anni”.

“Che è quello che penso io”, ha replicato Francesca. “Poi bisogna pensare che un po’ di casino ci sta, però siamo felici lo stesso”, ha aggiunto la neosposa. Ma il messaggio più bello arriva proprio dall’artista, che chiosa con delle parole meravigliose, che nella loro semplicità racchiudono il significato della vita e dell’amore: “La felicità viene dal casino”.

La cerimonia di Francesca e Sara

A officiare la cerimonia, nella casa della famiglia Vecchioni a Desenzano del Garda, è stata l’amica Monica Cirinnà, l’ex senatrice del Pd che ha legato il suo nome alla legge che nel 2016 ha istituito in Italia le unioni civili per le coppie omosessuali, la famosa “Legge Cirinnà”.

Una bellissima festa che ha celebrato un amore che andava avanti da circa sei anni. Dopo il rito emozionante alla presenza di tanti amici e degli affetti più cari, la festa è continuata in giardino, tra musica, brindisi e per per alcuni ospiti anche qualche tuffo finale in piscina.

La primogenita di Roberto Vecchioni ha avuto precedentemente due figlie gemelle, Nina e Cloe, nel 2012, con la compagna di allora Alessandra Brogno. Le due si sono poi separate, mantenendo comunque un rapporto di grande stima e affetto per il bene delle due bambine.