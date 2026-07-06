Chi è Francesca Vecchioni, la figlia di Roberto Vecchioni

Francesca Vecchioni è la figlia del cantautore e poeta Roberto Vecchioni.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Vecchioni

Francesca Vecchioni è l’amatissima figlia di Roberto Vecchioni, celebre cantautore, poeta, scrittore e insegnante.

Chi è Francesca Vecchioni

Classe 1975, Francesca Vecchioni è nata a Firenze ed è la primogenita di Roberto Vecchioni e Irene Bozzi. Dopo la laurea in Scienze Politiche, Francesca ha iniziato a lavorare come giornalista e scrittrice. Inoltre è un’attivista dei diritti umani ed una consulente sulle tematiche Diversity & Inclusion.

Mamma di due bambine, Francesca ha fondato ormai diverso tempo fa Diversity, una organizzazione no-profit che è impegnata nel promuovere l’inclusione sociale e il benessere organizzativo. Inoltre ha creato i Diversity Media Awards e il Diversity Brand Summit. Come scrittrice ha firmato i volumi intitolati Le cose cambiano, Maternità. Il tempo delle nuove mamme ed è autrice di Pregiudizi inconsapevoli.

Dal secondo matrimonio con Daria Colombo, Roberto Vecchioni ha avuto altri tre figli: Carolina, Edoardo e Arrigo, scomparso tragicamente all’età di 36 anni. Francesca non ha mai nascosto di aver sofferto moltissimo per la morte del fratello minore, arrivata nel 2023 a causa di una malattia contro cui lottava da tempo.

“Non passa – aveva commentato lo stesso Vecchioni, parlando per tutta la famiglia -. È l’unico dolore nella vita di una persona che non può passare, ma soprattutto non passa a una madre. È la cosa più sconvolgente e antiumana che possa esistere”.

Parlando di Arrigo e della sua malattia aveva poi aggiunto: “Il mondo non lo ha capito. Il mondo non se lo meritava. Lui ha lottato per 17 anni, era una battaglia spaventosa. Io sono convinto, perché sono un credente, che c’è un disegno. Dio non fa le cose a caso, non le fa mai a caso. Anche quello che a noi sembra a caso ha un senso. A me sono accadute tante bellissime cose, vorrei accadessero anche a mia moglie”.

Le nozze di Francesca Vecchioni

La scrittrice si è sposata con la compagna Sara nel luglio del 2026 con una cerimonia celebrata nella casa di famiglia a Desenzano, sul lago di Garda. Un matrimonio arrivato dopo sei anni di fidanzamento e festeggiato con un video pubblicato su Instagram in cui appare Roberto Vecchioni, felice e commosso per la figlia.

“Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati – ha scritto Francesca, commentando un video con l’amato papà -. Per me l’amore ha un nome e quel nome è Sara. Grazie a tutte le persone che erano qua con noi, grazie a Monica Cirinnà per aver officiato il nostro matrimonio, grazie alle mie figlie, ai nostri genitori, alle nostre famiglie e grazie a mia moglie. Grazie chi, come noi, continua a credere nell’amore”.

“Noi siamo molto felici ma eravamo felici anche prima – ha svelato il cantautore – soltanto che prima eravamo un pò distanti. Adesso abbiamo una cosa in comune, che ci siamo sposati tutti e due. Sembra che vada bene almeno le prime tre settimane, poi va benino, infine è un casino mai visto, tremendo. Ma quando ci si sposa si pensa che il matrimonio sia perfetto, ma la felicità viene dal casino…”.