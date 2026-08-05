Temptation Island tornerà a settembre: la rivelazione di Rosario su Instagram

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IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island tornerà a settembre? A svelare l’arrivo di una nuova puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia è stato Rosario Monetti, uno dei protagonisti di questa edizione.

Temptation Island torna a settembre?

Già da qualche tempo si parlava di un possibile ritorno di Temptation Island con una puntata speciale a settembre per raccontare l’evoluzione delle storie dei protagonisti dello show. A suggerirlo i numeri straordinari raggiunti nel corso di questa stagione, considerati davvero impressionanti e capaci di consolidare un prodotto che, ogni anno di più, regala grandissimi ascolti.

Lo show di Maria De Filippi ha dimostrato, ancora una volta, la capacità di unire il pubblico di varie fasce d’età, ottenendo risultati impressionanti. Temptation Island 2026 ha raccolto più di 4.247.000 telespettatori pari al 35,5% di share. L’edizione di quest’anno in media è stata vista da 3.970.000 telespettatori registrando il 31.33% di share e più di 700 milioni di visualizzazioni avvenute sui profili social ufficiali della trasmissione.

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, quella dedicata ad un mese dopo, Pier Silvio Berlusconi si era complimentato con tutta la squadra di Temptation Island in una nota diffusa da Mediaset.

“I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island – aveva svelato -. Un grande evento televisivo e sociale. Risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua ad essere al centro dell’attenzione del Paese. Il successo di Temptation Island si inserisce in un momento di grandissimi risultati e di straordinaria illuminazione di tutta l’offerta Mediaset”.

Facile dunque immaginare la possibilità di nuove puntate per raccontare, ancora una volta, le storie dei personaggi che hanno caratterizzato questa edizione.

Lo spoiler di Rosario sul ritorno di Temptation Island

Fra loro c’è proprio Rosario Monetti, arrivato nel programma insieme alla fidanzata Alessandra e protagonista di un inedito falò a tre con la tentatrice Giada. La storia dei due fidanzati segnata da tradimenti e da diversi rifiuti di un confronto da parte di Rosario, hanno appassionato il pubblico.

Soprattutto perché i colpi di scena non sono mancati. Prima Rosario e Alessandra si sono lasciati, poi hanno deciso di incontrarsi di nuovo e sono tornati a casa insieme. Un mese dopo però Alessandra ha spiegato a Filippo Bisciglia di aver lasciato il fidanzato perché non si fidava più di lui e che Rosario stava tentando di riconquistarla.

A settembre, con molta probabilità, scopriremo cosa è accaduto fra i due. Ma anche cosa è successo alle altre coppie dello show. Lo spoiler su una puntata di Temptation Island a settembre è arrivata, involontariamente, da Rosario. Nel corso di una diretta su Instagram infatti il concorrente del programma ha risposto ad alcune domande.

Di fronte a chi gli chiedeva come stessero le cose con Alessandra ha spiegato di non volerne parlare. “Del programma non parlo. Non posso dire niente”, ha chiarito. A quel punto un utente gli ha chiesto se il motivo fosse il ritorno del programma a settembre con una puntata speciale. “Esattamente”, ha replicato lui, alimentando l’ipotesi di un appuntamento speciale con tutte le coppie quando l’estate sarà terminata.