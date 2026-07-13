Temptation Island, anticipazioni della quarta puntata: la resa dei conti definitiva per una coppia

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Filippo Bisciglia

Quando si parla di Temptation Island i colpi di scena non mancano: la terza puntata ci aveva tenuto col fiato sospeso con l’atteso falò di confronto tra Sara e Gabriele, che si sono lasciati grazie all’intervento di Filippo Bisciglia. E anche il quarto appuntamento con il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste prevede grandi sorprese.

Cambiamenti poi per la messa in onda del programma: il docu-reality di Canale5 torna eccezionalmente in onda questa sera, lunedì 13 luglio, per non scontrarsi con gli appuntamenti dei Mondiali di mercoledì 15 luglio, il big match tra Argentina e Inghilterra.

Temptation Island, le anticipazioni del 13 luglio

Quarta puntata per il reality show condotto da Filippo Bisciglia: il nuovo appuntamento con Temptation Island è pronto a regalarci grandi colpi di scena. Fulcro della puntata sarà la resa dei conti definitiva per una delle coppie più travagliate di questa stagione: Alessandra e Rosario. Dopo l’uscita di scena di Sara e Gabriele nella scorsa puntata, anche questa sera scopriremo l’epilogo di altri due protagonisti di questa edizione.

La situazione si preannuncia già incandescente, poiché, per la prima volta nella storia del programma, il confronto vedrà la partecipazione straordinaria di una terza persona: parliamo di Giada, tentatrice ed ex amica di Alessandra, rimasta coinvolta nell’affaire amoroso.

Il falò di confronto immediato arriva dopo una serie di video compromettenti visionati dalla ragazza, dove il fidanzato, invece di fare un passo indietro con la tentatrice, ha finito per lasciarsi coinvolgere, confessando agli altri fidanzati di essere uscito con Giada a Milano in segreto il giorno prima del trasferimento a Napoli, quando avrebbe dovuto raggiungere Alessandra.

Le anticipazioni svelano un grande colpo di scena: Filippo Bisciglia chiederà alla tentatrice se è disposta a cedere il suo cellulare per controllare la cronologia. La tentatrice si mostrerà disponibile, mentre la fidanzata mette subito in chiaro le cose: non cancellare i messaggi compromettenti. Il tutto di fronte a Rosario, terrorizzato di fronte all’eventualità che i suoi tradimenti vengano scoperti.

Soraya in lacrime

Durante la puntata riflettori puntati anche su Soraya e Cristian, con lei sempre più in crisi emotiva. Soraya si mostra in lacrime, tormentata dal senso di colpa per la vicinanza al single Dimitri e consapevole di quanto il suo comportamento stia ferendo il fidanzato.

Cristian, dal canto suo, non è più disposto a restare a guardare e cercherà un confronto per capire se ci siano ancora margini di recupero o se la loro storia sia ormai giunta al capolinea. Vedremo un’altra coppia uscire separata o i due si daranno una nuova possibilità?

Dove e quando vedere Temptation Island

L’appuntamento con la quarta puntata di Temptation Island è eccezionalmente per lunedì 13 luglio su Canale5 in prima serata, dalle 21.20 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Ogni puntata del reality show è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su Witty Tv, dove le puntate rimarranno fruibili anche dopo la messa in onda del programma. La replica in chiaro andrà in onda venerdì 17 luglio, in prima serata su La5 (Canale 30 del digitale terrestre).