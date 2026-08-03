IPA Milly Carlucci

Siamo in pieno agosto e, no, non è un miraggio: è Milly Carlucci ad annunciare la chiusura del cast dell’edizione del 2026 di Ballando con le Stelle sui social del programma. Al netto di voci, indiscrezioni e rumor, immancabili come sempre, il dado è ormai tratto e i giochi sono fatti: il promo è girato e la “Generalessa” stessa freme per rivelare tutti i dettagli, al suono di “ci sono dei segnali importanti”. Ma chi potremmo vedere sulla pista?

Noemi Bocchi

In queste settimane di indiscrezioni sul cast di Ballando con le Stelle, c’è stata la “caccia” al nome importante. Nell’edizione del 2025, già solo quello di Barbara D’Urso (che potrebbe approdare in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli) aveva scatenato non poche curiosità. E nel 2026 un’indiscrezione insistente vede Noemi Bocchi all’interno del possibile cast ufficiale.

Un nome che ci piacerebbe vedere in pista, sì, e per diversi motivi: finalmente potrebbe liberarsi di dosso qualsiasi etichetta agli occhi del pubblico. Ben pochi show riescono nell’intento di rimuovere l’armatura scintillante a piccoli passi e senza strafare: Ballando è tra questi, e Noemi avrebbe molto da dire e da dare, senza passare alla storia dello show solo come la “compagna di Totti”.

Alberto Ravagnani

Lo hanno chiamato a lungo “prete pop”, amato soprattutto dai ragazzi e dalle ragazze, un messaggero della parola di Dio sulla terra, ma con uno stile più “contemporaneo”, in grado di parlare e di arrivare a tutti tramite i social, dove si è fatto conoscere. L’ex Don Alberto Ravagnani, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Chi, potrebbe essere tra i protagonisti di Ballando: un nome, il suo, che ha scatenato non poche polemiche quando a febbraio 2026 è arrivata la notizia di aver lasciato il sacerdozio. E proprio lo show della Carlucci potrebbe essere l’occasione giusta per raccontare gli ultimi anni e il cammino che lo ha condotto a una decisione tanto netta e difficile. Un “colpaccio” televisivo non da poco.

Aurora Ramazzotti

Di lei si continua ancora oggi a parlare come di “figlia di” (e non dobbiamo nemmeno scrivere di chi): Aurora Ramazzotti non ha bisogno di etichette, eppure ciò che ci definisce una volta, a volte rischia di definirci per sempre. Tra le possibili concorrenti dell’edizione 2026 di Ballando (ha preso numerose lezioni prima delle sue nozze, quindi è già rodata), sarebbe interessante vederla misurarsi con un meccanismo più ampio e un gioco che non fa sconti.

Alessandro Matri

Anche lui dato quasi per certo, Alessandro Matri potrebbe approdare a Ballando con le Stelle dopo l’avventura (a dir poco impeccabile) della compagna, Federica Nargi, concorrente dell’edizione del 2024. Da sportivo Matri prenderebbe molto sul serio il suo impegno nello show della Carlucci e di certo potrebbe essere interessante ritrovare la Nargi, una delle concorrenti migliori delle ultime edizioni: anche Matri stupirà come l’amata dolce metà?

Intanto, l’annuncio inatteso di Milly Carlucci è solo il primo di molti: “Se stiamo girando il promo, vuol dire che il cast è fatto. Mi sono vestita di blu intenso, profondo, per dare il calcio d’inizio, tra poco sveliamo ai nostri appassionati di ballo i nomi di tutti i maestri e tutti i protagonisti di questa edizione. (…) Noi ci rivediamo per tutti gli annunci, e poi ci sarà l’annuncio finale della giuria“.