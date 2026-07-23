Ballando con le Stelle 2026, Cattelan non ci sarà: cos’è successo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Alessandro Cattelan

Mancano pochi mesi al ritorno di Ballando con le Stelle, e le indiscrezioni sul cast si fanno sempre più insistenti. Tra i nomi che circolavano negli ultimi giorni, c’era quello di Alessandro Cattelan, che secondo i ben informati sarebbe stato tra i concorrenti del dancing show. L’ipotesi si è comunque rivelata infondata: con un ironico video sui social, il conduttore ha seccamente smentito la sua partecipazione.

Ballando con le Stelle 2026, Cattelan non ci sarà

Alessandro Cattelan non sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle: la smentita è arrivata proprio dal conduttore con un ironico video sui social. Nelle sue stories, infatti, il presentatore si mostra in un filmato mentre improvvisa un balletto sulle note di The Time Of My Life e scrivendo in sovrimpressione ‘Ballando con le fake news‘.

Ogni riferimento non è puramente casuale: Cattelan allude alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, che vanno lette dunque come rumor senza fondamento. Con sommo dispiacere di Milly Carlucci e dei fan dello show, il 46enne non scenderà in pista da ballo il prossimo 3 ottobre.

Ballando con le Stelle 2026, i probabili concorrenti

Appurata l’assenza di Alessandro Cattelan, resta invece da capire quale degli altri possibili concorrenti sarà invece confermato. I nomi più papabili sono quelli di Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri: la figlia di Michelle Hunziker ha dato prova delle sue qualità danzerine proprio nel giorno delle nozze, mentre l’ex calciatore potrebbe seguire le orme di sua moglie Federica Nargi.

L’ex velina, infatti, aveva preso parte nel 2024 al reality, e Alessandro aveva fatto il tifo per lei anche dallo studio. In molti parlano anche di una probabile partecipazione di Elettra Lamborghini, ormai diventata un volto Rai a tutti gli effetti: consapevole della naturale simpatia della cantante, Milly Carlucci sembrerebbe decisa ad averla nel suo cast.

Il sogno proibito della conduttrice sarebbe comunque un altro: Romina Power. La cantante ha dichiarato in più occasioni di essere una fan del programma, ma i suoi impegni come scrittrice potrebbero non conciliarsi con gli orari della messa in onda. Insomma, la ricerca è ancora aperta, ma il 3 ottobre, data prevista per la messa in onda, è ormai dietro l’angolo.

Ballacondo con le Stelle, le novità dello show

Le novità più importanti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, ad ogni modo, riguarderanno il cast dello show. Dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli, scelta per condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Milly Carlucci sta cercando qualcuno che possa prendere il posto della giornalista nella giuria dello show.

I nomi che circolano con maggior insistenza sono al momento quelli di due celebri conduttrici del piccolo schermo: Simona Ventura e Barbara D’Urso. Per entrambe si tratterebbe di un gradito ritorno: SuperSimo aveva partecipato al dancing show nel 2023, arrivando in finalissima, mentre la D’Urso è stata la concorrente più chiacchierata della scorsa edizione del programma.

A fare da terzo incomodo ci sarebbe Alberto Matano: il condudottore de La Vita in Diretta sarebbe quindi promosso dal ruolo di commentatore a bordo e custode del tesoretto a quello di giurato.