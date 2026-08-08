Ballando Con le Stelle 2026, Alessandro Matri primo concorrente: “Ci sono cascato”

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IPA Alessandro Matri è un concorrente di Ballando con le Stelle 2026

L’attesa per la nuova edizione di Ballando Con le Stelle è ormai agli sgoccioli e la macchina organizzativa lavora senza sosta per scegliere i nuovi concorrenti della stagione 2026 condotta da Milly Carlucci.

E tra voci di corridoio e aspettative, il programma ha finalmente svelato il primo concorrente ufficiale. A salire in pista è Alessandro Matri: il calciatore ha annunciato la partecipazione con un divertentissimo video in cui non è solo.

Alessandro Matri concorrente di “Ballando Con le Stelle 2026”

Nel video pubblicato sui social ufficiali del programma si vede un sorridentissimo Alessandro Matri mentre inizia ad allenarsi in una coreografia. Look sportivo, piedi scalzi e tanta voglia di mettersi in gioco.

Una prima prova senza pista che viene però interrotta da Federica Nargi, sua compagna e volto che conosce bene il mondo di Ballando: la modella irrompe a favore di camera con tanto di outfit da ballo e prova a insegnargli qualche passo.

Matri segue le indicazioni, ma la lezione sembra rivelarsi più complicata del previsto. Dopo averlo visto all’opera, infatti, Nargi lo guarda perplessa e gli chiede: “Che fai con quei piedi?”. Poi, senza troppi giri di parole, arriva il verdetto: “Trovati un’altra maestra”.



Ed è proprio quello che farà il calciatore, che subito dopo annuncia di essere ufficialmente un concorrente di Ballando Con le Stelle 2026. “Ci sono cascato anche io”, scherza nel video.

Alessandro Matri a “Ballando Con le Stelle” dopo Federica Nargi

Alessandro Matri è quindi il primo concorrente ufficiale di Ballando Con le Stelle 2026. L’annuncio arriva mentre intorno al cast della nuova edizione continuano a circolare indiscrezioni e possibili nomi, con Milly Carlucci che ha scelto di svelare proprio l’ex calciatore come primo protagonista della prossima stagione.

Per Matri, però, quella di Ballando non è una pista del tutto sconosciuta. Nel 2024 era stata Federica Nargi, sua compagna, a mettersi alla prova nel programma: in coppia con Luca Favilla, la modella aveva conquistato il pubblico arrivando fino alla finale e chiudendo la sua esperienza al terzo posto.

Proprio durante quella stagione Matri aveva avuto un primo assaggio della vita da ballerino. Il calciatore aveva sorpreso Nargi scendendo in pista per ballare con lei, sostituendo per una sera il suo maestro Luca Favilla.

Quella sera Matri aveva dimostrato di sapersi prendere poco sul serio, lasciandosi coinvolgere dalla coreografia e accettando di scendere in pista senza avere la preparazione dei concorrenti. Un ruolo ben diverso da quello che lo aspetta oggi, quando non potrà più contare sulla possibilità di salutare il pubblico dopo una sola esibizione.

La sua partecipazione porta così sul palco una dinamica già vista nella coppia, ma questa volta a ruoli invertiti. Nargi conosce infatti le difficoltà e le emozioni del programma, mentre Matri dovrà affrontare per la prima volta il percorso completo, tra allenamenti, coreografie e giudizi.

Per Matri, dunque, la sfida è appena cominciata. E se il primo allenamento improvvisato in compagnia di Nargi si è concluso con un ironico “trovati un’altra maestra”, per lui è già arrivato il momento di fare sul serio: la prossima volta, a giudicare i suoi passi, non ci sarà soltanto la compagna, ma l’intera giuria di Ballando Con le Stelle.