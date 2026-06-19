Raoul Bova, l’ex moglie Chiara Giordano rompe il silenzio e parla del loro rapporto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Raoul Bova

Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, per la prima volta parla della sua storia d’amore con l’attore italiano e del loro rapporto.

Le parole di Chiara Giordano per Raoul Bova

Un amore, quello di Chiara Giordano e Raoul Bova, nato nel 1997 e coronato dalla nascita di due figli: Alessandro e Francesco. Un legame fortissimo, terminato nel 2013. Da allora Chiara non ha mai voluto cavalcare i gossip sulla fine del suo matrimonio, al contrario ha rilasciato pochissime interviste.

Dopo l’addio Bova si è legato a Rocio Munoz Morales da cui ha avuto Luna e Alma. Oggi Chiara Giordano e Bova sono riusciti a ricostruire un rapporto ed è stata proprio l’ex moglie a schierarsi al suo fianco durante lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona.

“Certo, il tempo della separazione non è stato facile – ha raccontato al settimanale Oggi -, ma l’amore per i nostri figli è sempre stato sopra tutto il resto. Né io né lui abbiamo esibito la nostra vita privata, ma posso dire che nei momenti più importanti ci siamo sempre stati. L’unione tra noi non è mancata”.

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“Non abbiamo mai smesso di essere genitori insieme”, ha aggiunto Chiara Giordano, specificando di aver continuato a rispettare e volere bene a Raoul anche dopo l’addio. “Il rapporto tra noi c’è sempre stato, non si è mai perso. Anche nelle tensioni”, ha detto.

Il rapporto di Chiara Giordano e Raoul Bova oggi

Oggi Chiara Giordano conduce Amabili creature, programma di La7 dedicato agli animali. A fare il tifo per lei c’è anche Raoul Bova che l’ha sempre incoraggiata a seguire le sue passioni. “Raoul è felicissimo per il mio programma su La7 – ha confessato -: sa che questo impegno mi piace molto e mi si addice”.

Anche in amore la produttrice e conduttrice è andata avanti. La danza, che l’ha aiutata a superare il dolore del divorzio, è diventata anche lo strumento che le ha consentito di incontrare il suo nuovo compagno, Andrea.

“La danza mi è stata di grande aiuto – ha raccontato -. E danzando ho trovato l’amore di Andrea. Ci siamo conosciuti a un evento di ballo in un albergo a Roma 11 anni fa, durante alcune gare. Lui faceva il maestro e io l’allieva. Ora stiamo insieme da sei”.

Chiara ha poi parlato della possibilità di partecipare a Ballando con le Stelle. “Ci penserei – ha ammesso -. Non amo molto le dinamiche televisive da reality. Forse potrei partecipare come ballerina per una notte. Il ballo mi ha portato solo cose belle”.

Raoul Bova invece si è ormai separato da Rocio Munoz Morales. L’addio è stato piuttosto burrascoso, segnato dalla diffusione degli audio privati inviati dall’attore a Martina Ceretti. Archiviata la storia d’amore con l’attrice spagnola (oggi legata ad Andrea Iannone), Raoul ha ritrovato l’amore con Beatrice Arnera.

I due attori, compagni di set nella fiction Buongiorno mamma! si sono innamorati e la loro relazione starebbe procedendo a gonfie vele. Così tanto che la coppia avrebbe deciso di andare a convivere a Roma.