Rocío Muñoz Morales scatenata al party dei suoi 38 anni (ma senza Iannone)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Rocío Muñoz Morales

Tempo di grandi festeggiamenti per Rocío Muñoz Morales, che ha compiuto 38 anni. L’attrice ha celebrato questo nuovo capitolo della sua vita spegnendo le candeline con gli amici più cari e organizzando un party in un noto locale di Roma, nel cuore della città. Grande assente Andrea Iannone, con cui la festeggiata ha un rapporto speciale da alcuni mesi.

Rocío Muñoz Morales, grande party per i 38 anni: il grande assente

A un anno di distanza dallo scandalo che ha coinvolto l’ex marito Raoul Bova e che ha sconvolto la sua vita, Rocío Muñoz Morales sembra aver ripreso in mano la sua vita, mostrandosi serena e felice come non mai. L’attrice spagnola si è lasciata alle spalle quel capitolo doloroso della sua vita, e lo ha fatto festeggiando in grande stile i suoi 38 anni.

Ha scelto uno storico locale di Roma, il celebre Jackie O’, simbolo della mondanità capitolina, per spegnere le candeline. E per l’occasione ha scelto un look speciale: mini dress rosso in pelle, con la schiena nuda, poi tacchi vertiginosi e capelli sciolti per scatenarsi a ritmo di musica insieme agli amici più cari. Tra loro c’erano anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e della tv, come Alberto Matano che ha raccontato la serata di festa con alcuni scatti e video nelle sue storie Instagram. Accanto a Rocío anche l’amica Federica Zacchia, attrice e creator.

Ma gli osservatori più attenti non hanno potuto non notare che c’era un grande assente al party dell’attrice: il suo “amico speciale”, come lo ha recentemente definito, Andrea Iannone, una persona che la fa “stare bene”, ma con cui vive una relazione a cui non si sente ancora di dare un’etichetta precisa.

Il rapporto con Andrea Iannone

Da quando la tempesta mediatica si è abbattuta su di lei, Rocío Muñoz Morales ha dimostrato una grande forza d’animo e i sorrisi al suo party di compleanno dimostrano che ormai quel capitolo doloroso della sua vita è ormai un lontano ricordo. Accanto a lei però mancava Andrea Iannone, con il quale non ha mai interrotto i rapporti.

Lo ha raccontato lei stessa di recente: “Mi vivo il bello che c’è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo. È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l’uno per l’altra”. E ha ammesso: “Aprire il cuore, dopo che hai sofferto, non è facilissimo. Ma non ha nemmeno senso trascinarsi dietro il passato come un fardello. Quindi ho il cuore aperto, con i miei tempi, senza sentire l’esigenza di dare un nome o una forma a quello che vivo”.

L’attrice spagnola ha deciso di viversi questo legame senza troppe costrizioni, con i suoi tempi e senza lasciarsi condizionare da gossip e pettegolezzi. E per quanto riguarda i rapporti con Raoul Bova – che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe diventare di nuovo papà – si limitano a una collaborazione reciproca per il bene delle figlie.

“Sto cercando di diventare una donna migliore per me – ha spiegato -, ma anche per le mie figlie, perché sono un punto di riferimento per loro. Ho compreso che è importante farmi vedere forte, ma anche fragile, perché in questo c’è l’umanità. Luna e Alma stanno capendo che la perfezione non va cercata, che è l’imperfezione a renderci vivi”.