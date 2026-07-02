Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, estate separata: lei in Spagna con le figlie, lui a Ibiza

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales ha deciso passare un’estate diversa dal solito, nella sua Madrid. L’attrice trascorrerà infatti un lungo periodo in Spagna, tra impegni di lavoro, affetti familiari e il desiderio di allontanarsi dal chiacchiericcio del gossip italiano che nell’ultimo anno l’ha letteralmente investita. Accanto a lei ci saranno le figlie Alma e Luna, ma non Andrea Iannone. Il pilota è stato fotografato a Ibiza in compagnia di una donna misteriosa dai capelli scuri. Inevitabile chiedersi se la loro frequentazione sia già arrivata al capolinea.

Rocío Muñoz Morales riparte da Madrid con le figlie

Per Rocío Muñoz Morales l’estate 2026 non sarà solo vacanza e relax. L’attrice – secondo quanto riportato da Oggi – trascorrerà circa due mesi in Spagna, dove la attendono nuovi impegni professionali legati alla televisione. Madrid, però, per lei è soprattutto casa, è famiglia, è quel luogo in cui ritrovare un ritmo più intimo dopo un anno vissuto con i riflettori puntati addosso.

Alma e Luna, le sue due bambine avute con Raoul Bova, partiranno con lei. Rocío ha sempre costruito la sua quotidianità attorno alle figlie e anche questa volta non farà eccezione. Le porterà con sé mentre si dividerà tra set, appuntamenti professionali e momenti privati. Una decisione che riflette chiaramente le sue priorità: al centro la famiglia prima di ogni altra cosa.

Il ritorno in Spagna arriva dopo una fase sentimentale che definire complicata è riduttivo. La fine della lunga storia con Raoul Bova ha inevitabilmente esposto l’attrice a un’attenzione mediatica fortissima. Lei, però, sembra avere scelto una linea precisa, quella di andare avanti senza vittimismo, proteggere le bambine e rimettere insieme i pezzi con eleganza.

Cosa ci fa Andrea Iannone a Ibiza

Mentre Rocío Muñoz Morales programma la sua estate spagnola, il suo (ex?) compagno Andrea Iannone si gode il mare delle Baleari. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il pilota è stato immortalato su uno yacht a Ibiza accanto a una donna non identificata. Un dettaglio sufficiente per riaprire il capitolo gossip.

Negli ultimi mesi il nome di Iannone era stato accostato con insistenza a quello di Rocío, tra tira e molla mai del tutto chiariti. Una sintonia, la loro, che aveva incuriosito parecchio. Che si trattasse semplicemente di un rapporto nato nel momento giusto e forse già arrivato al suo capolinea? Per ora, l’unica certezza è che i segnali sembrano meno caldi di qualche settimana fa.

A far discutere non sono solo le immagini da Ibiza, ma anche alcune assenze. Iannone non sarebbe apparso accanto a Rocío in occasioni recenti e questo, per chi sa leggere tra le righe, ha quasi lo stesso peso di una conferma.

Rocío Muñoz Morales guarda avanti, con o senza lui

Lei, intanto, non sembra intenzionata a fermarsi. A settembre la vedremo al cinema con nuovi progetti, tra cui Quasi vera di Fausto Brizzi e La sera a Roma di Enrico Vanzina. In più, l’impegno televisivo in Spagna (forse un talent show) le permetterà di rafforzare il legame con il suo Paese d’origine e di aprire un capitolo professionale importante.

Sul fronte privato, l’attrice preferisce lasciare “il cuore aperto”. Dopo la separazione da Bova, non ha fretta di dare un nome a ogni emozione né di trasformare ogni incontro in una relazione. Non chiude le porte, ma non le spalanca nemmeno: si concentra sul suo benessere, sull’amore per le figlie e quel che sarà, sarà.