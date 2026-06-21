Barbara D’Urso, il mistero su Ballando con le Stelle. Il nodo da sciogliere dopo la smentita

IPA Barbara D'Urso

Da un po’ di tempo Barbara D’Urso semina indizi come briciole di pane con messaggi criptici, e agli spettatori rimane la speranza che siano novità in merito al suo ritorno. Tutto è cominciato da una frase: “Sarà un autunno meraviglioso”. Scritta poco meno di un mese fa sui social, non è passata inosservata né ai fan né agli addetti ai lavori. Adesso, a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai prevista per venerdì 3 luglio ad Ancona, l’ultima indiscrezione ha scatenato una serie di voci, tra smentite e un piccolo giallo: la D’Urso potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle. O forse no?

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: il giallo estivo della tv

Tra i corridoi di Viale Mazzini la risposta su Barbara D’Urso è stata piuttosto netta: non solo non ci sarebbe alcuna trattativa in corso, almeno per il momento, ma anche l’ipotesi stessa dell’arrivo nel programma di Milly Carlucci è stata liquidata come priva di fondamento. Caso chiuso? Tutt’altro.

Perché se da una parte i giornalisti Andrea Parrella e Giuseppe Candela hanno messo un punto all’indiscrezione, dall’altra è stato tutto riaperto da Annalia Venezia, giornalista e amica storica della D’Urso, con un commento su Instagram: “Possibile che gli zelanti informatori proprio stavolta non abbiano raccontato tutto tutto?”.

E del resto, le mosse professionali di Barbara D’Urso spesso vengono preparate nel silenzio, lontano dai radar, anche se negli ultimi anni la sua assenza dalla televisione si è fatta sentire. In parte qualcosa è cambiato dopo il suo arrivo a Ballando con le Stelle 2025 come concorrente, una delle scelte più azzeccate della stagione. Il terzo posto le ha restituito centralità e quella visibilità che sembrava ormai irrecuperabile (in modo inspiegabile) dopo la rottura con Mediaset, arrivata in modo brusco e improvviso.

“Alberto Matano al posto di Selvaggia Lucarelli”: l’ultima indiscrezione

Al di là del giallo della giuria, l’assenza di Barbara D’Urso, una delle grandi professioniste della televisione italiana, è ingiustificabile. Ma, come ogni volta che un progetto viene accostato a lei, c’è sempre la rincorsa alla smentita: eppure nella giuria di Ballando con le Stelle potrebbe rivelarsi la scelta giusta, avendo esperienza televisiva ed essendo abituata alle dirette, che un tempo reggeva praticamente ogni giorno della sua vita.

Con l’arrivo di Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi, che non vediamo l’ora di ritrovare in televisione, si è creato un varco all’interno di Ballando. E attenzione, perché la D’Urso potrebbe davvero rimanere beffata, ancora una volta. Nelle ultime ore è tornato in lizza anche il nome di Alberto Matano, che a Ballando è già di casa da diverse stagioni: è il custode del Tesoretto e non si è mai tirato indietro di fronte a un commento a caldo. Il conduttore de La Vita in Diretta sarebbe – secondo La Stampa – tra i profili valutati per la poltrona rimasta vuota dopo l’addio della Lucarelli. Non rimane che l’ultimo nodo da sciogliere: sarà quindi Matano la scelta della Rai, molto più “sicura” perché già in casa, senza grosse novità, o sarà davvero un autunno da ricordare per Barbara e i suoi fan?