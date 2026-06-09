Chi è Delisha Chanayla, la moglie di Donyell Malen ai Mondiali 2026

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Donyell Malen

Donyell Malen è uno dei protagonisti annunciati dei prossimi Mondiali di calcio. A fare il tifo per il fuoriclasse olandese, ci sarà sugli spalti anche la moglie Delisha Chanayla, con la quale fa coppia sin dagli anni dell’adolescenza. Bellissima e discreta, la 27enne non è un’abituée del mondo dello spettacolo, e preferisce trascorrere il tempo con la sua famiglia lontano dai riflettori.

Chi è Delisha Chanayla, la moglie di Donyell Malen

Donyell Malen, attaccante della Roma, è uno dei giocatori più attesi dei Mondiali di Calcio in scena dall’11 giugno. Il fuoriclasse olandese, da sempre molto schivo e riservato, avrà accanto a sé la moglie Delisha Chanayla, che a differenza di molte wags ha sempre mantenuto un profilo molto discreto.

Delisha ha 27 anni e viene da una famiglia di origini surinamesi-olandesi. Cresciuta ad Amsterdam, si è laureata in Economia e Business Internazionale e ha lavorato soprattutto nel mondo della moda e dello styling, collaborando anche con aziende come Levi’s. Nonostante la grande popolarità sul web, la ragazza ha spiegato in passato di soffrire di una specie di “ansia da social”, motivo per cui ha scelto di tenere privati i suoi profili su Instagram e TikTok.

A condividere spesso momenti e scatti della sua vita privata è invece Malen, che in più di un’occasione ha pubblicato immagini con la bella Delisha al suo fianco. Insomma, la ragazza non sembra interessata alle luci della ribalta, e anche a Roma conduce una vita molto tranquilla. Tra le sue migliori amiche c’è comunque June Peeters, influencer belga compagna del portiere Svilar.

La storia d’amore tra Delisha e Donyell Malen

La storia d’amore tra Delisha e Donyell Malen è una delle più solide e durature nel mondo del calcio, e per molti versi ricorda quella di un’altra celebre coppia: quella formata da Lionel Messi e Antonela Roccuzzo.

I due, infatti, si sono conosciuti quando entrambi erano ancora adolescenti a Londra, tra il 2015 e il 2016. A quel tempo, lui giocava nelle giovanili dell’Arsenal F.C. ed era solo una promessa del football europeo; lei una studentessa con la passione per la moda. Nonostante la giovanissima età, la relazione è continuata anche dopo i numerosi trasferimenti di Malen, prima nei Paesi Bassi al PSV e poi al Borussia Dortmund.

Da sempre estremamente riservati, Delisha e Donyell non hanno mai reso nota la data del matrimonio, dal quale sono nati tre figli. Il primogenito, London Felipe Lou Malen, è venuto al mondo nel 2020: il suo nome, sarebbe un riferimento alla città dove la coppia si è conosciuta.

Adonis e Zion sono invece nati nel 2023 e nel 2024. Proprio la gravidanza del terzogenito si è rivelata particolarmente complessa: sui social, infatti, Delisha ha raccontato di aver dovuto lottare per la vita del piccolo a causa di complicazioni legate a un ematoma subcoriale. A quanto pare, al suo fianco c’è sempre stato Donyell, che nonostante gli impegni professionali ha sempre dato priorità alla famiglia.

L’ultima arrivata, è una femminuccia: Shiloh M’kai Sade, di tre mesi. La sua nascita è stata annunciata lo scorso marzo.