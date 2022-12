Mondiali Francia-Argentina: chi è Antonella Roccuzzo, la bellissima moglie di Messi

Popolarissima sui social e da sempre al fianco di Lionel Messi, Antonella Roccuzzo è una modella, imprenditrice e influencer con un seguito di oltre 23 milioni di follower raccolti su Instagram. Nata in Argentina nel 1988, Roccuzzo ha costruito con Messi una solida famiglia composta da tre figli, tutti maschi. Thiago, Mateo e Ciro, questi i nomi dei bambini, sono curiosamente nati con una precisa cadenza di tre anni, venendo alla luce rispettivamente nel 2012, 2015 e 2018.

Chi è Antonella Roccuzzo

Antonella Roccuzzo e Lionel Messi hanno ufficialmente celebrato il loro matrimonio soltanto nel 2017, a diversi anni dall’inizio effettivo della loro relazione e con una discreta distanza di tempo dalla nascita del loro primo figlio. La coppia, unitasi in matrimonio il 30 giugno 2017, ha infatti coronato il proprio sogno d’amore soltanto a dieci anni di distanza dall’inizio della loro storia. Al momento del sì la loro unione era già forte e solida, e il passaggio della cerimonia non ha fatto altro che affermare una complicità che era già ben nota ai fan, alla stampa e a loro stessi.

Tra i due, però, il rapporto umano è iniziato davvero molto tempo prima, quando entrambi erano bambini e frequentavano gli stessi luoghi della città argentina di Rosario, dove sono nati e cresciuti. Poi, sul finire degli anni 2000, la loro vicinanza è progressivamente mutata rafforzandosi sempre più, fino a completarsi nell’unione che conosciamo oggi e nella solida famiglia che hanno costruito.

Fonte: Getty Images

Le celebrazioni del matrimonio tra Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, avvenuto nella loro città natale, sono state anche l’occasione per dare vita a una raccolta fondi da destinare alla ONG Techo Argentina, impegnata ad aiutare le fasce sociali più deboli dello stato Sudamericano.

Il seguito sui social e il sostegno per la finale dei Mondiali 2022

Antonella Roccuzzo, proprio come Lionel Messi, vanta origini italiane, ma il suo cuore sportivo è tutto orientato in direzione Argentina. In questi giorni, con la finale dei Mondiali in Quatar che vede Messi battersi in prima linea per la conquista della coppa (e competere idealmente con la figura di Pelè), Roccuzzo ha raggiunto il marito nella penisola araba con i figli al seguito per dimostragli appieno vicinanza e sostegno, documentando il tutto attraverso la sua seguitissima pagina Instagram.

Data la sua fervente attività da influencer sui social, non mancano immagini e messaggi che raccontano a fan e tifosi il sostegno familiare che tutti e quattro, moglie e figli di Messi, manifestano quotidianamente. Con l’accesso alla finale conquistato anche grazie al primo goal segnato dal marito in semifinale, Antonella Roccuzzo è esplosa di gioia rivolgendosi ai suoi fan con uno splendido sorriso, accompagnando l’immagine con la didascalia “Non posso spiegarlo, perché non capireste!”.

Fonte: IPA

Nello stesso post, Antonella Roccuzzo appare circondata da Thiago, Mateo e Ciro, e tutti indossano la seconda maglia dell’Argentina sviluppata per promuovere i valori dell’inclusione e della diversità. Una scelta non casuale, che spiega da sola quanto entrambi, Roccuzzo e Messi, siano soliti utilizzare la propria popolarità in favore di importanti istanze sociali, schierandosi apertamente e pubblicamente in favore degli ultimi.