Senza dubbio illo hanno, altrimenti non sarebbero volati in Qatar per disputare i Mondiali 2022 . Ma non manca neppure la: fisici scolpiti da duri allenamenti e tanto carattere. I calciatori che stanno disputando la Coppa del Mondo, come tutti gli sportivi, dimostranodi fare del proprio meglio. Aspetti che, uniti al fascino, li rendono senza dubbio belli dentro e fuori. Ecco chi sono i più affascinanti che abbiamo visto in campo.