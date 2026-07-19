Lamine Yamal, chi è il fratello (più piccolo) e perché è la vera star ai Mondiali 2026

Keyne, il fratello minore di Lamine Yamal, è diventato la mascotte dei Mondiali 2026. Ecco chi è, perché è virale e le origini della famiglia del calciatore spagnolo

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IPA Lamine Yamal col fratellino

Lamine Yamal è stato uno dei protagonisti della Spagna ai Mondiali 2026, ma sugli spalti c’è stato un altro volto capace di attirare l’attenzione del pubblico. Si tratta di Keyne, il fratello minore dell’attaccante del Barcellona, diventato uno dei personaggi più amati del torneo grazie alle immagini che lo ritraggono mentre segue e festeggia le partite della Roja.

A soli tre anni, il bambino è stato immortalato più volte dalle telecamere durante gli incontri della nazionale spagnola. Le sue esultanze spontanee e l’affetto mostrato nei confronti del fratello maggiore hanno conquistato i social, dove molti tifosi lo hanno ribattezzato la mascotte non ufficiale della Spagna.

Chi è Keyne, il fratello minore di Lamine Yamal

Keyne è nato nel settembre 2022 ed è il fratello di Lamine Yamal. I due condividono la stessa madre, Sheila Ebana, mentre hanno padri diversi. Tra loro, però, il legame è molto stretto.

Lo stesso Yamal, fidanzato con l’infuencer Ines Garcia, ha raccontato in diverse occasioni di essere molto legato al fratellino e di cercare di trascorrere con lui tutto il tempo possibile, nonostante gli impegni tra il Barcellona e la nazionale. Il giovane attaccante ha spiegato di sentirsi molto protettivo nei suoi confronti e di voler garantirgli un’infanzia serena.

Perché il fratello di Lamine Yamal è diventato virale ai Mondiali 2026

La popolarità di Keyne è esplosa nel corso del Mondiale grazie ai filmati trasmessi dalle televisioni e condivisi sui social. Le sue esultanze dagli spalti, gli abbracci con i familiari e la gioia con cui seguiva le partite della Spagna sono diventati rapidamente virali su TikTok, Instagram e X.

Al termine di alcune gare è sceso anche sul terreno di gioco per festeggiare insieme al fratello, regalando alcune delle immagini più tenere del torneo. Durante una conferenza stampa, Lamine Yamal ha sorriso quando gli è stata ricordata la popolarità conquistata da Keyne, lasciando intendere di essere orgoglioso dell’affetto che i tifosi hanno riservato al piccolo.

Oltre ai successi in campo, il Mondiale ha mostrato anche il lato più familiare di Lamine Yamal. Nel corso degli ultimi mesi l’attaccante ha condiviso più volte fotografie e momenti trascorsi con Keyne, raccontando quanto rappresenti per lui una presenza importante nella sua vita.

Le immagini dei due insieme, tra sorrisi, abbracci e festeggiamenti, hanno contribuito a rendere Keyne uno dei volti più apprezzati della rassegna iridata. Un ruolo inatteso per un bambino di appena tre anni, diventato, senza mai scendere in campo, uno dei simboli più teneri dei Mondiali 2026.

Chi è la sorella di Lamine Yamal

Se Keyne è diventato uno dei volti più popolari dei Mondiali 2026, un’altra figura della famiglia di Lamine Yamal è rimasta lontana dai riflettori. Si tratta di Baraa, la sorella del talento del Barcellona, figlia di suo padre Mounir Nasraoui, che vive in Marocco.

Della ragazzina si conoscono pochi dettagli: secondo le informazioni circolate finora dovrebbe avere circa 9 o 10 anni, anche se la sua età non è stata confermata ufficialmente.

È stato lo stesso Yamal a parlare pubblicamente di lei nel 2024, durante un’intervista a GQ Spagna. In quell’occasione il calciatore spiegò di recarsi più spesso in Marocco, Paese d’origine del padre, che in Guinea Equatoriale, terra natale della madre Sheila Ebana, anche perché parte della sua famiglia vive lì.

“Mia sorella vive lì”, raccontò, aggiungendo di voler tornare presto nel Paese. Un riferimento che conferma il rapporto mantenuto con Baraa e il forte legame del calciatore con le sue radici familiari.

Le origini di Lamine Yamal, chi sono i genitori

Alle spalle del talento di Lamine Yamal c’è una storia familiare fatta di radici, sacrifici e sostegno costante. Il fuoriclasse della nazionale spagnola è figlio di Mounir Nasraoui, originario di Larache, in Marocco, e di Sheila Ebana, nata a Bata, in Guinea Equatoriale.

Sheila emigrò in Spagna da bambina e, a soli 16 anni, diede alla luce il suo primo figlio, Lamine, nato dalla relazione con Mounir Nasraoui. La coppia si separò quando il futuro campione aveva appena tre anni, ma la madre decise di rimanere in Spagna per crescerlo e garantirgli migliori opportunità.

Negli anni successivi Sheila ha ricostruito la propria vita sentimentale e familiare con l’attuale compagna, dalla quale è nato il secondo figlio, Keyne. Oggi la donna è un volto molto seguito sui social network, dove racconta la sua quotidianità tra famiglia, moda e momenti privati.

Mounir Nasraoui non è da meno. Da oltre trent’anni residente in Spagna, è da sempre un grande appassionato di calcio. Fin dai primi passi della carriera di Lamine Yamal, si è rivelato uno dei suoi più convinti sostenitori, condividendone successi e traguardi.

Che cosa significa il nome Lamine Yamal

Lamine Yamal è un nome di origine araba che significa onesto e bello. I suoi genitori glielo diedero perché due persone di nome Lamine e Yamal li aiutarono durante gli anni in cui si trovavano in difficoltà economiche e non riuscivano a pagare l’affitto.