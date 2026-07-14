Il patrimonio di Lamine Yamal a 19 anni: ville, contratti e oggetti di lusso

Il calciatore del Barcellona e della nazionale spagnola ha già un patrimonio da capogiro: investimenti immobiliari, contratti record e una passione per il lusso

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IPA Lamine Yamal

In campo continua a macinare record, fuori costruisce un impero. Lamine Yamal non è soltanto uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale, ma anche un giovane imprenditore di se stesso.

Tra contratti milionari, sponsorizzazioni internazionali e investimenti immobiliari, il fuoriclasse del Barcellona ha già accumulato un patrimonio che sfiora i 40 milioni di euro.

Ville di lusso, una collezione di accessori esclusivi e una strategia finanziaria sorprendentemente matura raccontano il lato meno conosciuto del campione spagnolo, che, nonostante la giovane età, guarda già al futuro con una visione da vero manager.

Il ricco patrimonio di Lamine Yamal

L’esplosione di Lamine Yamal è stata tanto rapida quanto redditizia. Classe 2007, dopo il rinnovo con il Barcellona fino al 2031 è diventato uno dei giocatori più pagati della rosa blaugrana. A confermare quanto il club creda nel suo talento c’è anche la clausola rescissoria da un miliardo di euro, una cifra simbolica riservata ai fuoriclasse destinati a segnare un’epoca.

Il calcio rappresenta oggi la principale fonte delle sue entrate. Tra stipendio, bonus e premi sportivi, nell’ultimo anno avrebbe incassato circa 30 milioni di euro. A questi si aggiungono gli accordi commerciali con alcuni dei marchi più importanti al mondo, che gli garantiscono altri 9-10 milioni di euro l’anno.

Adidas è il partner tecnico principale, ma il suo volto compare anche nelle campagne di brand internazionali come American Eagle.

Il valore del suo cartellino, nel frattempo, ha superato i 200 milioni di euro, rendendolo uno dei calciatori più preziosi del panorama internazionale, tra i protagonisti indiscussi dei Mondiali 2026. Un’ascesa che sembra appena iniziata e che promette di far crescere ulteriormente il suo patrimonio nei prossimi anni.

A differenza di molti colleghi che preferiscono puntare su startup o investimenti finanziari, Lamine Yamal ha scelto il mercato immobiliare. Negli ultimi anni ha costruito un portafoglio di proprietà di prestigio concentrato soprattutto in Catalogna, dimostrando di avere una strategia patrimoniale ben definita.

L’investimento più importante è senza dubbio la villa di Ciudad Diagonal, a Esplugues de Llobregat, la stessa che per anni è stata la residenza di Gerard Piqué e Shakira. La proprietà, valutata circa 11 milioni di euro, si sviluppa su quasi 3.800 metri quadrati e dispone di ogni comfort immaginabile: due piscine, palestra, campo da tennis, studio di registrazione, cantina, garage e un sofisticato sistema di sicurezza che garantisce la massima privacy.

Ma questa è soltanto una delle proprietà del giovane attaccante. Nel suo patrimonio figurano anche un appartamento di circa 180 metri quadrati nel prestigioso quartiere Sarrià di Barcellona e una villa di oltre 650 metri quadrati a Premià de Dalt, con piscina, ascensore privato e una vista spettacolare sul Mar Mediterraneo.

Secondo diverse ricostruzioni, gran parte del patrimonio immobiliare è intestato alla madre Sheila Ebana, la persona di cui Yamal ha sempre parlato come del suo più grande punto di riferimento e alla quale ha scelto di affidare la gestione dei propri beni.

Moda, gioielli e accessori: il lusso della Generazione Z

Fuori dal campo, Lamine Yamal è anche un’icona di stile. Il suo guardaroba è un perfetto mix tra streetwear e alta moda, con capi firmati Louis Vuitton, Dior, Balenciaga, Off-White, Amiri e Chanel. Un’estetica che rispecchia quella della Generazione Z: contemporanea, ricercata e mai banale.

Tra gli accessori più preziosi spiccano orologi di lusso e gioielli esclusivi, come la collana in oro bianco e diamanti ispirata a Batman e il pendente con il numero 304, omaggio al codice postale di Rocafonda, il quartiere di Mataró dove è cresciuto. Due creazioni personalizzate dal valore stimato di circa 400 mila euro ciascuna.

La sua passione più recente, però, sembra essere quella per le borse. Ha attirato l’attenzione con una Hermès Birkin 35, uno degli accessori più desiderati al mondo, personalizzata con una serie di charm che raccontano la sua identità: le bandiere della Spagna e del Marocco, il numero 10 del Barcellona, un controller della PlayStation, cuffie blaugrana, la scritta “amore” in arabo e persino un piccolo trofeo della Coppa del Mondo.

Un dettaglio che racconta bene la doppia anima del talento spagnolo. Da una parte il ragazzo cresciuto a Rocafonda, profondamente legato alle proprie origini; dall’altra una star internazionale che, tra calcio, business e moda, sta costruendo una ricchezza che molti campioni raggiungono soltanto a fine carriera.