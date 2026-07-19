Il patrimonio di Leo Messi, quasi 1 miliardo di euro tra case e investimenti

Dalle ville tra Miami e Ibiza agli hotel di lusso fino ai contratti con Adidas: ecco quanto vale il patrimonio di Lionel Messi e come ha costruito la sua fortuna

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IPA Leo Messi

Oltre ai record, agli otto Palloni d’Oro e a una carriera che ha segnato un’epoca, Leo Messi è diventato anche uno degli sportivi più ricchi. Secondo le stime di Forbes, il suo patrimonio è valutato in circa 1,1 miliardi di dollari, pari a quasi 960 milioni di euro. Una fortuna costruita nel corso degli anni grazie a ingaggi milionari, sponsorizzazioni con i più grandi marchi internazionali e una serie di investimenti che spaziano dal settore immobiliare all’hotellerie di lusso. Un impero economico che lo colloca tra i pochissimi atleti nella storia ad aver raggiunto lo status di miliardario mentre era ancora in attività.

Come Messi è diventato miliardario, il suo patrimonio

La crescita economica di Lionel Messi è strettamente legata ai suoi straordinari successi sul campo. Dopo aver scritto pagine indelebili con il Barcellona e aver vestito la maglia del Paris Saint-Germain, il fuoriclasse argentino ha continuato a incrementare il proprio patrimonio grazie a contratti tra i più ricchi del calcio mondiale.

Oggi, con l’Inter Miami di David Beckham, percepirebbe circa 70 milioni di dollari a stagione. A questa cifra si aggiungono ricavi altrettanto importanti provenienti dalle sponsorizzazioni e dalle attività imprenditoriali sviluppate nel corso degli anni.

Tra gli accordi più prestigiosi spicca quello con Adidas. Dal 2006 Messi è legato al marchio tedesco da un contratto a vita, uno dei più esclusivi mai firmati nel mondo dello sport. Nonostante i dettagli economici non siano mai stati resi pubblici, diverse stime parlano di un’intesa dal valore di decine di milioni di dollari ogni anno.

La sua immagine continua inoltre ad attirare alcuni dei brand più importanti al mondo. Pepsi, Gatorade e Lay’s sono solo alcune delle aziende che hanno scelto Messi come testimonial, contribuendo ad aumentare un patrimonio alimentato anche dalla vendita di prodotti con il suo nome e dai diritti commerciali collegati alla sua immagine.

La combinazione tra stipendi, sponsor e investimenti ha trasformato il numero 10 argentino in uno degli atleti economicamente più influenti della sua generazione.

Le ville di Messi tra Miami, Barcellona e Ibiza

Una parte significativa della fortuna di Messi è rappresentata dagli investimenti immobiliari. Attraverso la società Edificio Rostower SOCIMI, il calciatore gestisce un patrimonio composto da residenze di lusso, edifici commerciali e proprietà di grande valore distribuite tra Europa e Stati Uniti.

La sua residenza principale si trova oggi a Fort Lauderdale, in Florida. Qui vive insieme alla moglie Antonela Roccuzzo e ai loro tre figli in una villa affacciata sui canali della città, acquistata per oltre 10 milioni di dollari.

Il legame con la Spagna resta però fortissimo. A Castelldefels, alle porte di Barcellona, conserva la villa in cui ha vissuto durante i lunghi anni trascorsi con il club blaugrana. La proprietà è stata ampliata nel tempo con l’acquisto di terreni e abitazioni vicine per garantire maggiore privacy alla famiglia.

Il portafoglio immobiliare comprende anche appartamenti di lusso a Miami e la celebre “Fortaleza”, la residenza di famiglia a Funes, vicino Rosario. La villa dispone di palestra privata, sala cinema e piscina ed è uno dei luoghi dove Messi torna più volentieri quando rientra in Argentina.

Tra gli investimenti più prestigiosi figura anche la villa acquistata a Ibiza nel 2022. Situata a Cala Tarida, in una delle zone più esclusive dell’isola, sorge su un terreno di circa 16 mila metri quadrati ed è costata circa 11 milioni di euro.

Hotel di lusso e immobili commerciali per Messi

Il patrimonio del campione argentino, grande protagonista ai Mondiali 2026, non si limita alle abitazioni private. Negli ultimi anni Messi ha diversificato i propri investimenti entrando con decisione anche nel settore immobiliare commerciale.

È proprietario della catena MiM Hotels, che comprende strutture di lusso in alcune delle località più rinomate della Spagna e di Andorra. Un progetto imprenditoriale che gli consente di affiancare ai ricavi sportivi un’importante fonte di reddito nel settore turistico.

Tra le operazioni più significative figura anche l’acquisto dell’ex edificio Galerías di via Wagner, nell’esclusivo quartiere Sarrià-Sant Gervasi di Barcellona. L’immobile, rilevato per circa 11,5 milioni di euro attraverso la sua società immobiliare, sarà completamente riqualificato per essere trasformato in un moderno edificio destinato a ospitare uffici.

Case di lusso, hotel, immobili commerciali e investimenti internazionali raccontano il volto meno conosciuto di Lionel Messi. Quello di un imprenditore capace di trasformare i successi sportivi in un patrimonio destinato a crescere ben oltre la fine della carriera calcistica.